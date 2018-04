Nahverkehr VVS-Beitritt im Kreis Göppingen rückt näher

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem Kreistag, das Kostenangebot des VVS für eine Vollmitgliedschaft anzunehmen. Damit rückt der Beitritt näher.

Die endgültige Entscheidung des Kreistags über einen Beitritt des Landkreises zum Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) fällt erst im Herbst. Doch seit dieser Woche ist klar: Die Vollintegration in den VVS rückt immer näher. Einstimmig hat der Ausschuss für Verkehr und Umwelt in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag dem Kreistag empfohlen, am 4. Mai als nächsten Schritt das vorliegende Kostenangebot des VVS für die Vollmitgliedschaft anzunehmen, um danach „vertiefende Gespräche“ mit dem Verkehrsverbund zu führen. Einstimmig fiel die Empfehlung aus, weil auch die Vertreter von CDU und Freien Wähler, aus deren Reihen bisher die meisten Bedenken geäußert wurden, mit Ja votierten.

„Der Zug ist jetzt auf dem richtigen Gleis“, sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Rapp. Es gebe bei dem Thema keine „Gegner“ und kein „gut und schlecht“. Vielmehr gehe es „um eine Entscheidung, die es abzuwägen gilt“. Die CDU-Fraktion habe Fakten gewollt und warte auch noch auf eine Beantwortung der Fragen, die sie an die Kreisverwaltung gestellt habe. Es gebe aber das gemeinsame Ziel, den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis zu verbessern“. Die VVS-Tarife seien ein Anreiz, die Kosten, die auf den Landkreis zukämen, eher abschreckend, meinte Rapp.

Landrat Edgar Wolff will mit den Kreisräten die Zeit bis zur endgültigen Entscheidung im Herbst nutzen, um die Finanzierung des VVS-Vollbeitritts zu klären. Eine Erhöhung der Kreisumlage gilt dabei als sicher, im Raum stehen auch ein „Kombi-Modell“ aus einer erhöhten Kreisumlage und einem Solidarbeitrag des Kreishaushalts sowie eine Beteiligung der Wirtschaft und/oder besonders begünstigter Kommunen an der Filstalachse.

Unterstellt wird für die VVS-Vollintegration derzeit ein durchschnittlicher Zuschussbedarf von 4,5 Millionen Euro pro Jahr. Vertreter des VVS machten am Dienstag allerdings deutlich, dass sie von einem geringeren Betrag ausgehen.

Die Kreisrätin Susanne Widmaier (SPD) erklärte: „Unsere Fraktion hat der heutigen Sitzung mit großer Freude entgegengesehen.“ Die SPD stehe „schon längst in den Startlöchern“. Der Landkreis müsse sich der Modernisierung anschließen und dürfe sich dieser nicht entgegenstellen. Widmaier ist überzeugt, dass der VVS-Beitritt den Landkreis Göppingen stärken wird. Für Dorothee Kraus-Prause (Grüne) steht fest: „Wenn wir Fachkräfte anwerben wollen, brauchen wir den VVS.“ Die Grünen nähmen das Angebot des VVS „mit vollem Herzen“ an. Werner Stöckle (Freie Wähler) betonte: „Wir erkennen bei einem solchen Schritt durchaus Zukunftschancen für den Landkreis und weitere Verbesserungen für die ÖPNV-Nutzer.“ Es sei aber auch Aufgabe der Kreisräte, auf eventuelle Risiken hinzuweisen, Kosten und Nutzen abzuwägen und „die Frage zu stellen, wie die dauerhafte Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen erfolgen soll“. Damit sich die Freien Wähler positionieren könnten, „sind für uns noch einige Fragen offen“, sagte Stöckle. Martin Kaess (FDP) „beauftragte“ die Verwaltung, „die Kosten des Beitritts zu minimieren und den Nutzen zu vergrößern“.

Landrat Edgar Wolff und Verkehrsplaner Jörg-Michael Wienecke hatten zu Beginn der Sitzung die Bedingungen und Vorteile eines Beitritts ausführlich erläutert. Landrat Wolff meinte: „Alle wollen die VVS-Vollintegration. Jetzt muss zum Wollen noch das Können kommen.“