„Humor ist eines der besten Kleidungsstücke, die man in Gesellschaft tragen kann“, so die 28-jährige Göppingerin Duygu Panovic, die in diesem Jahr unter den Kandidatinnen zur Miss Germany ist.

Das öffentliche Voting hat bereits begonnen und läuft noch bis einschließlich Montag, 18. November. Die in Geislingen aufgewachsene junge Frau mit türkischen Wurzeln ist bilingual aufgewachsen und interessiert sich sehr für Sprachen. Nach der Fachhochschulreife absolvierte sie einen Freiwilligendienst in Brüssel und kümmerte sich dort um die Betreuung von körperlich und geistig gehandicapten Menschen. Es folgte ein sechsjähriger Aufenthalt mit Sozialprojekten und interkulturellen Erfahrungen in Kapstadt.

Bedienung im Hotel-Restaurant Löwen

Derzeit arbeitet Duygu Panovic als Bedienung im Hotel-Restaurant Löwen in Göppingen. „Das ist sehr vielseitig, und die Arbeit mit Menschen macht mir großen Spaß“, sagt die 28-Jährige, die sich in der Freizeit gerne mit Sport, gesunder Ernährung und Mode beschäftigt. Privat ist sie Single.

Man darf auf das Ergebnis der Auswahlrunde in Baden-Württemberg gespannt sein. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Publikumsstimmen per Internet-Voting. Allerdings kann die Jury auch Wildcards vergeben, falls eine besonders aussichtsreiche Kandidatin zunächst nur wenige Fans hat.

Bei der Wahl zur Miss Germany sind neuerdings übrigens auch verheiratete Frauen und Mütter zugelassen. Ziel ist es, als seriöser Schönheitswettbewerb wahrgenommen zu werden.