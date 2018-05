Vortrag Vortrag: Gehirn im Alltagsstress

Göppingen / SWP

Viele Menschen fühlen sich ständig unter Strom, sind ständig online, machen alles gleichzeitig und sind dadurch ständig abgelenkt. Typische Folgen sind Daueran­spannung und ein Mangel an Arbeitszufriedenheit mit negativen Auswirkungen auf die Arbeitsleistung und das seelische Gleichgewicht. Im Rahmen der NWZ-Veranstaltungsreihe „Göppinger Wissensimpulse“ spricht am kommenden Montag, 14. Mai, der neurowissenschaftler und Regensburger Arzt für Neurologie und Psychiatrie Volker Busch über das spannende Thema „Das Gehirn im Alltagsstress – Umgang mit Reizflut und Multitasking“. Die Veranstaltung findet im Sparkassen-Forum in Göppingen statt (Eingang Ecke Bahnhofstraße/Freihofstraße), Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).

„Nicht die Zeit rennt, sondern wir“, sagt Volker Busch und will in seinem Vortrag anhand von Beispielen auf unterhaltsame Art aufzeigen, dass der Schlüssel zum Erfolg im Kopf liegt und der Weg dahin durch das Gehirn führt.

Info Tickets (Vorteilspreis für NWZ-Abonnenten) bei der Agentur

Sprecherhaus, info@sprecherhaus.de, Tel. (02561) 69565170.