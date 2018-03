Lesung Vortrag von Wilhelm Schmid bei Osiander

Göppingen / swp

Der Philosoph Wilhelm Schmid gastiert am Dienstag, 10. April, ab 20 Uhr in der Buchhandlung Osiander in der Göppinger Marktstraße 14. Mit seinem neuen Buch „Selbstfreundschaft“ führt Wilhelm Schmid seinen Bestseller „Gelassenheit“ fort.

Darin will er dem Leser den Weg zu einer echten Freundschaft mit sich selbst weisen. „Der Autor ist klug, er geht nicht in die üblichen Fallen der Lebensberatung“, schrieb Franz Schuh über Wilhelm Schmid. Der Autor Schmid, geboren 1953, lebt als freier Philosoph in Berlin und lehrt als außerplanmäßiger Professor an der Universität Erfurt. 2013 erhielt er in der Schweiz den Egnér-Preis für sein bisheriges Werk zur Lebenskunst.