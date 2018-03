Vortrag Vortrag über eine jüdische Tragödie

Göppingen / Margit Haas

„Sie waren voller Neugier und voller Leben“ singt Reinhard Mey im Lied „Die Kinder von Izieu“. Diese 44 ermordeten jüdischen Kinder waren in die Fänge des „Schlächters von Lyon“ geraten und verloren ihr Leben auf unsagbar menschenverachtende Weise in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau. Erst spät wurde Klaus Barbie dafür zur Verantwortung gezogen, nicht in Deutschland, sondern in Frankreich, wo ihm der Prozess gemacht wurde.

Ilona Abel-Utz hat in einer Veranstaltung der Göppinger VHS, des Hauses der Familie und der kirchlichen Erwachsenenbildung das Leben aller der am Schicksal „Der Kinder von Izieu“ Beteiligten beleuchtet. Und dies an einem Tag, an dem in Frankreich wieder eine Jüdin ihr Leben verlor – nur deshalb, weil sie eine Jüdin war.

„Eine jüdische Tragödie“, so der Untertitel eines Buches, dass das Schicksal der 44 jüdischen Kinder nachzeichnet, eine Tragödie war es wahrhaftig, die den Kindern widerfuhr. Sabina und Miron Zlatin hatten für sie in dem kleinen Ort Izieu 80 Kilometer östlich von Lyon einen vermeintlich sicheren Ort gefunden. Am Gründonnerstag 1944 aber kommen die Nazi-Schergen – vermutlich war Klaus Barbie, der „Schlächter von Lyon“ dabei – und deportieren die Kinder. Lea Feldblum, eine Erzieherin, blieb bei ihnen, überlebte Auschwitz und berichtete, dass die meisten gleich nach ihrer Ankunft vergast wurden.

Es ist der Hartnäckigkeit von Beate und Serge Klarsfeld zu verdanken, dass Barbie sich zwar spät, aber doch seinen Verbrechen stellen musste. Nach dem Ende der Diktatur in Bolivien wurde er nach Frankreich ausgeliefert. Zuvor arbeitete er für den amerikanischen und deutschen Geheimdienst, entkam über die „Rattenlinie“. Auch die Katholische Kirche bewahrte dabei Verbrecher gegen die Menschlichkeit vor der Strafverfolgung. Wie auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, wie Abel-Utz erklärte.

Als das letzte Bild verblasst und der letzte Ton verklungen ist, fehlen den Besuchern der Veranstaltung die Worte. Was können Menschen Menschen antun?

Info „Die Kinder von Izieu – eine jüdische Tragödie“ von Beate und Serge Klarsfeld erschien in der Edition Hentrich (ISBN: 3-89468-001-6). Reinhard Mey veröffentlichte auf dem Album „Immer weiter“ den Titel „Die Kinder von Izieu“ zum Gedenken an die deportierten Kinder.