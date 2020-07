In Jebenhausen ist es zu einem Konflikt zwischen einem älteren Paar und einem zehnjährigen Jungen gekommen. Der Grund dafür ist bisher nicht bekannt, berichtet die Polizei. Ein erster Vorfall ereignete sich am Mittwoch. Die Senioren hätten den Bub zu Boden gestoßen, obwohl dieser an seinem Gipsarm als verletzt zu erkennen gewesen sei. Der Bub erlitt dabei Schmerzen und ging dann mit seinen Freunden nach Hause, so die Polizei. Die Senioren hätten ihn bis zur Wohnanschrift verfolgt. Am Freitag nun trafen die Kinder bei der Kirche wieder auf das Paar. Dieses Mal wurden sie beleidigt. Zudem häten die Senioren die Kinder fotografiert. Die Polizei in Göppingen ermittelt nun wegen Körperverletzung und anderem gegen das etwa 60 bis 70 Jahre alte Paar.