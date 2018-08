Leitartikel Helge Thiele zur Einkaufsqualität in den Innenstädten Von wegen Niedergang

Helge Thiele

Längst nicht immer ist alles so schlecht, wie es scheint. Das gilt auch für den Einzelhandel. Wer samstagvormittags in der Göppinger Innenstadt unterwegs ist, bemerkt vom angeblichen Niedergang der stationären Einkaufswelt nicht viel. Die Göppinger Flaniermeilen sind gut besucht, die Cafés voll, in den zentral gelegenen Tiefgaragen ist zu Stoßzeiten fast kein Platz zu finden. Die vielen Fachgeschäfte, in denen man auf Wunsch gut beraten wird, sind neben den (Mode-)Filialisten die Hauptmagneten.

Dass Göppingen eine attraktive Einkaufsstadt ist und keine wirkliche Notwendigkeit besteht, mit dem Auto nach Esslingen oder Stuttgart zu fahren, beweist auch eine aktuelle Analyse der IHK, in der Göppingen ein besonders hoher Kaufkraftzufluss bescheinigt wird – zusammen mit Städten wie Sindelfingen, Backnang und Ludwigsburg. In den genannten Kommunen – aber nicht nur dort – erzielt der stationäre Einzelhandel Umsätze, die deutlich über der örtlichen Kaufkraft liegen, weil Kaufkraft in erheblichem Umfang aus dem Umland zufließt.

Diese Zentralität hat viel mit der Attraktivität einer Innenstadt zu tun und hier hat Göppingen in den vergangenen Jahren ordentlich aufgeholt; man denke nur mal an die Neugestaltung – und Belebung! – des Schlossplatzes, um ein wichtiges Beispiel zu nennen. Stadtverwaltung und Gemeinderat müssen und können günstige Rahmenbedingungen schaffen, indem Straßen, Plätze und ganze Quartiere aufgewertet werden. Das geschieht nicht nur in Göppingen. Auch der Einsatz der Stadt Eislingen für die Neuordnung für das Gebiet zwischen Bahnlinie und Kronenmarkt taugt als Beispiel für eine gute Entwicklung.

Doch sowohl in Göppingen, als auch in Eislingen kommt es wie überall immer auch auf das Herzblut, die Kreativität und die Originalität der Geschäftsleute an. Auch das lässt sich in Göppingen und Eislingen besichtigen und erleben.

Bleibt die Frage, ob das alles reicht, um dem nach wie vor stark wachsenden Online-Handel auf Dauer Paroli bieten zu können. Zu Hause vor dem Tablet zu sitzen und einzukaufen, mag sehr bequem sein. Und diese Entwicklung lässt sich auch nicht umkehren. Der emotionale und soziale Gewinn jedoch, der mit einem Besuch in der Stadt verbunden ist, wo man nach dem Shoppen einen Kaffee oder ein Bier mit Freunden trinkt, ist um ein Vielfaches höher.

