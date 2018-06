Göppingen NWZ-Blasmusikfestival mit viel Musikvielfalt

Göppingen / Ulrike Luthmer-Lechner

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen startet das 11. NWZ-Blasmusikfestival am Maientagsfestzelt an der Göppinger EWS Arena.

Passt das Dirndl noch? Ist die Schürze gebügelt und sitzt die Lederhose? Nur noch wenige Tage, dann steigt die mit abwechslungsreicher Blasmusik gefüllte Rakete beim 11. NWZ-Blasmusikfestival am Maientagsfestzelt an der EWS Arena in Göppingen und zündet ein musikalisches Feuerwerk für alle Generationen.

Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die acht mitwirkenden Kapellen nebst den Titeln, die sie präsentieren, stehen fest. Auch das süffige Maientagsbier ist gebraut (die Mass kostet wie im Vorjahr 8,50 Euro) und für super Stimmung im liebevoll dekorierten Göckelesmaier-Festzelt ist gesorgt.

Für den guten Ton im Stauferkreis zeichnet der Blasmusik-Kreisverband Göppingen verantwortlich. Unter dessen Dach sind 42 Musikkapellen vereint, acht ausgewählte Orchester wechseln sich auf zwei Bühnen im halbstündigen Rhythmus ab und bringen schwungvoll die ganze Bandbreite der Blasmusik ins Zelt.

Technik ist bereit

Böhmisch-mährisch, Marsch und Polka bis hin zu aktuellen Hits und Ohrwürmern aus der Kategorie Pop und Schlager – die hörbare Leidenschaft der 359 Instrumentalisten wird einmal mehr dem Publikum aller Altersklassen einheizen. Damit der satte Klang aus Blech und Holz zum akustischen Genuss wird, hat Festwirt Karl Maier bereits alle technischen Vorkehrungen getroffen. „Im vergangenen Jahr litt die Partystimmung durch die Programmierung auf die Bands am Maientagswochenende“, bedauert der Blasmusik-Kreisverbandsvorsitzende Roland Ströhm das vergangene Fest. Dieses Malheur soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen. Denn für den Verbandsvorsitzenden bedeutet die inzwischen bestens etablierte Gala der Blasmusik „eine tolle Plattform für unsere Vereine, die dort ihr musikalisches Können einem breiten Publikum vorstellen können“.

Neben dem Blasmusik-Kreisverband ermöglichen es auch die Kaiserbrauerei Geislingen und Festwirt Karl Maier, dass der Eintritt zum Stelldichein der Blasmusikfans frei ist. „So schön ist Blasmusik“, treffend begleitet Punkt 18 Uhr der Musikverein „Frohsinn“ Albershausen unter Leitung von Peter Schaile mit diesem Titel den traditionell fröhlich-bunten Einzug der Honoratioren ins Festzelt, dem der Fassanstich durch Festival-Schirmherr Oberbürgermeister Guido Till folgt. Allen voran die Fahnenträger und die Jagdhornbläser der Kreisjägervereinigung unter Leitung von Joachim Rau, die Trachtengruppe Bad Boll-Dürnau-Gammelshausen mit ihrer Chefin Simone Größl sowie alle Organisatoren und die Bürgermeister aus den musikalisch teilnehmenden Städten und Gemeinden.

Ihrer Premiere als Moderatorin fiebert indes Barbara Schlegel entgegen. „Ich bin schon sehr neugierig auf den Abend“, sagt die Radiomoderatorin von SWR4 aus Tübingen. Sie führt mit Frauen-Power durch das rund fünfstündige Programm, immer die Uhr im Blick, damit der Zeit-Fahrplan nicht entgleist und sie begleitet auch die amüsanten Spiele auf der Bühne bei der humorvollen Trachtengaudi zur Kür der Dirndlkönigin und des Lederhosenprinzen.

Prächtige Stimmung, ein begeistertes Publikum im rappelvollen Zelt und Musikanten, die mit viel Leidenschaft und Spielfreude die Bühne rocken dominieren, bis die Musikkapelle Hohenstaufen schmissig mit „Wir Musikanten“ unter Leitung von Jürgen Merkle den Schlussakkord zur elften Auflage des NWZ-Blasmusikfestivals erklingen lässt.