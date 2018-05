Entwicklung Vier Baustellen im Visier

Göppingen. / Von Peter Buyer

Göppingen baut. An allen Ecken der Stadt, ganz besonders am Bahnhof. Oben, unten, rechts und links vom Bahnhofsgebäude. Rund 40 Millionen Euro werden hier investiert, genau genommen sind es vier Baustellen in direkter Nachbarschaft: Tiefgarage, darüber der Bahnhofsvorplatz, daneben städtisches Verwaltungszentrum und die Villa Gutmann. Gut eineinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich für die Tiefgarage ist es Zeit, mal wieder zu zeigen, wie es dort aussieht, findet Baubürgermeister Helmut Renftle, der passend zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung, zu dem es auch Veranstaltungen in anderen Kommunen gab, alle Interessierten geladen hatte. Das Interesse hielt sich am Samstag mit nicht mal 20 Neugierigen in Grenzen.

Noch ist der Bahnhofsvorplatz ein bisschen kahl. Aber auf „Göppingens größtem Platz, immerhin dreimal so groß wie der Marktplatz“, so Renftle, sollen bis zum Frühjahr 2019 Bäume, Bänke und Pflanzkübel für Atmosphäre sorgen. Schließlich soll der Platz die „neue Visitenkarte der Stadt werden“, sagt Renftle. Zehn Bäume werden auf dem Platz gepflanzt, vor allem an der Bahnhofstraße. Und sie kommen nicht in große Kübel, sondern „mit Bodenschluss in die Erde“. Die Betonbauer haben dafür extra die Mauer der Tiefgarage an einigen Stellen so gegossen, das die Wurzeln Platz haben. Freundlich, hell und offen soll der Platz werden, die Ampel an der Bahnhofstraße wird abgebaut. „Shared Space“, „gemeinsamer Raum“ heißt das in der Sprache der Stadtplaner und Architekten. Fußgänger, Fahrräder und Autos sollen sich die Bahnhofsstraße teilen und ohne Lichtzeichen miteinander zurechtkommen. Das Postgebäude auf der Ostseite des Platzes werde saniert, sagt Renftle, davor soll eine breite Treppe für Struktur auf dem Platz sorgen. Der in die Jahre gekommene Bahnhofsbau auf der Südseite des Platzes bremst die Euphorie des Baubürgermeisters. „Zugesagt ist immerhin neue Farbe an der Fassade“, sagt Renftle, der keinen Hehl daraus macht, was er von der „Pinselsanierung“ der Bahn hält. Er hofft auf die Wirkung des Platzes und der umliegenden Gebäude, wenn alles fertig ist und die dann vielleicht doch noch kommende Einsicht, etwas mehr am Bahnhof zu tun.

Unter dem Vorplatz ist der Bau der Tiefgarage schon weit fortgeschritten. Der Bodenbelag muss noch rein, auch die Beleuchtung fehlt noch. Die besenreine Säulenhalle wirkt derzeit gespenstisch-schummrig, wäre ideal als Kulissen für ein paar düstere Tatortszenen. Die 103 Stellplätze, darunter auch extrabreite Familienparkplätze, sollen „so schnell wie möglich“ fertig werden, der Baubürgermeister weiß, dass Parkraum knapp ist in der Stadt. Im August könnte es mit der Indienststellung der Tiefgarage klappen. Auch unter Tage soll es die „Brezeltaste“ geben, die 20 Minuten Gratis-Parken erlaubt.

Am Westende von Tiefgarage und Vorplatz kommt der Bau des städtischen Verwaltungszentrums langsam aus der Baugrube heraus. Das Kellergeschoss ist fertig, die Wände für das Erdgeschoss werden gerade gegossen. Der fünfstöckige Riegel, mit dem direkt angebauten Gesundheitszentrum immerhin 133 Meter lang, soll Ende 2019 fertig sein, dann ziehen alle städtischen Verwaltungsstellen, die nicht im Rathaus ihren Schreibtisch haben und derzeit auf fünf Standorte verteilt sind, ein.

In der direkt benachbarten Villa Gutmann entsteht im Erdgeschoss ein Café. Derzeit wird das denkmalgeschützte Gebäude aus dem vorletzten Jahrhundert innen umgebaut. Architekt Norbert Behringer führt durch die ehemalige Fabrikanten-Villa der Gutmanns. „Einen Pächter gibt es noch nicht“, sagt Behringer. In den zwei Stockwerken darüber sollen Büros einziehen. Unterm Dach der Villa hat Behringer einige Einzimmer-Wohnungen geplant.