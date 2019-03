Göppingen Viele Stadtführungen im März

Göppingen / SWP

Im März gibt es jede Menge Stadtführungen. Startschuss ist die monatlich stattfindende historische Stadtführung am Samstag, 9. März, um 10.30 Uhr mit Stadtführerin Susanne Brzuske. Zusätzlich finden im März zwei thematische Stadtführungen statt. Am Samstag, 16. März, um 14.30 Uhr beginnt die etwas andere Führung „Auf den Spuren der Nachhaltigkeit“. Hierbei bietet Nachhaltigkeitsguide Maria Skaroupka die Möglichkeit, Zusammenhänge in komplexen Themen zu diskutieren und Impulse für den Alltag zu setzen. Am Samstag, 23. März, ebenfalls um 14.30 Uhr, findet dann die thematische Stadtführung „Oberhofenkirche und Kapelle“ mit Stadtführerin Margit Haas statt.

Infos und Anmeldung im i-Punkt im Rathaus unter Tel. (07161) 650-4444 oder unter ipunkt@goeppingen.de.