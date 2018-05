Energie Viele Göppinger ohne Strom

Göppingen / WOZ

Kabel kaputt: In Teilen Göppingens gab es in der Nacht auf Dienstag einen rund zweistündigen Stromausfall.

Alarm von stromlosen Tiefkühltruhen und blinkende Radiowecker: Das waren Begleiterscheinungen eines gut zweistündigen Stromausfalls in Göppingen. Wie die Energieversorgung Filstal (EVF) am Dienstag bestätigte, war es um etwa 1 Uhr nachts zu dem Defekt in einem 10-Kilovolt-Kabel gekommen – und zwar als Alterserscheinung, nicht wegen eines mechanischen Einflusses, wie eine EVF-Sprecherin erklärte. Betroffen gewesen sei die Gegend rund um die Hohenstaufenstraße sowie Teile des Stauferparks. Nach Informationen unserer Redaktion blieb auch im Gebiet Hailing der Strom weg. Wie viele Haushalte betroffen waren, konnte die Sprecherin nicht sagen. Ab 3.24 Uhr seien aber alle Haushalte wieder versorgt worden. Am Mittwoch werde das Kabel repariert.