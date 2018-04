Politik Viele Fragen zur Bebauung

Faurndau / SWP

Die SPD-Bezirksbeiräte in Faurndau haben die Stadtverwaltung gebeten, in der nächsten Bezirksbeiratssitzung zu einer Reihe von Fragen Stellung zu nehmen, die sich auf Planungen zur Wohnbebauung im Stadtbezirk beziehen. Ziel sei ein „höchstmögliches Maß an Transparenz“, teilt die SPD mit.

Die Sozialdemokraten fragen nach dem aktuellen Stand in Sachen Wohnbaugebiet Opelstraße. Außerdem erinnern sie die Verwaltung daran, sich stärker um „Baulücken“ im Stadtbezirk zu kümmern. Zudem soll die Verwaltung darlegen, welche Vergaben und Ausschreibungen, insbesondere auch Gutachten, für das geplante Baugebiet „Dittlau“ erfolgten. Die SPD wolle nachvollziehen, mit welcher Zielsetzung ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde und in welcher Art der Vergabe es zugesprochen wurde. Mit diesen Informationen erwarte die SPD Aufschlüsse darüber, ob es sich um sogennante Freihandvergaben handelt und welche Kosten veranschlagt werden.