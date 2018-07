Göppingen Viele Angebote beim Leserfest

Göppingen / SWP

Die NWZ hat den Menschen in Göppingen viele Fragen gestellt: Wie steht es um die Einkaufsmöglichkeiten, die Versorgung für Senioren oder die Kinderbetreuung in der Stadt? Ein Thema, das die Menschen in der Hohenstaufenstadt ebenfalls bewegt, ist der Wohnraum. Bezahlbare Wohnungen und Bauplätze sind gefragt. Mit einer Baulandstrategie will die Stadtverwaltung möglichst vielen Menschen den Traum vom Eigenheim ermöglichen. Oder zumindest Wohnflächen mit bezahlbaren Mieten schaffen.

Für das Neubaugebiet, das zwischen Hohenstaufen- und Dürerstraße am Friedhof entstehen soll, wird mit einer großen Nachfrage gerechnet. Die Flächen müssen aber erst erschlossen werden und können dann vermarktet werden. Im Herbst soll es soweit sein.

Mehr Diskussionen gibt es um ein Neubaugebiet, das die Stadtverwaltung im Faurndauer Dittlau plant. In teilen der Bevölkerung gibt es Widerstand gegen die Absicht, aus den heutigen Grünflächen und Feldern Bauland zu machen. Es gebe Alternativen, sagt auch ein Gutachten, das jüngst veröffentlicht wurde. Tatsächlich: Rund 500 Baulücken gibt es in der Stadt samt Bezirken. Das ist eine Menge. Weil diese Flächen aber in privatem Eigentum sind, werden sie oftmals nicht bebaut. So stehen in der Stadt zwar theoretisch zahlreiche potenzielle Bauplätze zur Verfügung. Weil diese aber weiterhin unbebaut bleiben und die Stadt darauf keinen Einfluss hat, bleibt der Stadt oft nur der Weg, auf eigenen Flächen nach Möglichkeiten für eine Bebauung zu suchen.

Die Ergebnisse der NWZ-Umfrage, in der es auch um das Thema „Wohnen“ geht, werden am Freitag beim Leserfest „NWZ unterwegs“ in den Göppinger Oberhofenanlagen erstmals vorgestellt und auf der Bühne mit Oberbürgermeister Guido Till diskutiert, der zu diesem und anderen Themen Stellung nehmen wird. Die Veranstaltung ab 14 Uhr läutet gleichzeitig das viertägige „Sommerfest im Park“ ein.