Ebersbach Verzicht auf Insektizide

Ebersbach / SWP

Mit sofortiger Wirkung wird die Stadt Ebersbach an der Fils zum Schutze von Insekten auf den Einsatz von Neonicotinoiden verzichten, teilt die Stadtverwaltung mit. Noch vorhandene Reste der Neonicotinoide-Mittel werden auch bei anstehenden Einpflanz-Aktionen nicht mehr verwendet. Für eine sachgemäße Entsorgung der Reste sei gesorgt worden.

Bei Neonicotinoiden handelt es sich um Insektizide, welche die Nervenzellen von Insekten schädigen. Sie wirken systemisch, werden also von einer Pflanze aufgenommen und finden sich dann in allen Pflanzenteilen wieder. Tiere, die Blätter der entsprechenden Pflanze fressen, deren Nektar trinken oder Pollen sammeln, kommen so mit dem Gift in Kontakt.

Die Stadt Ebersbach will mit dem Verzicht auf Neonicotinoide einen wertvollen Beitrag zum Schutze der heimischen Insekten leisten.