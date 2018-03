Ausstellung Vernissage von Britta Ischka zu Phänomenen

Adelberg / Sabine Ackermann

„So bescheiden du bist, es ist deine Vernissage, deine Kunst, es sind deine Gäste“, betont die Adelberger Bürgermeister Carmen Marquardt, die als Freundin von Britta M. Ischka gemeinsam mit deren Ehemann Peter letzten Herbst die Bombe platzen ließ: Die freischaffende Künstlerin mit Leib und Seele, die seit 2012 als Kuratorin dafür sorgt, dass die Klostervilla zweimal im Jahr zum Ausstellungsmagneten avanciert, steht mit ihren Arbeiten nun zum ersten Mal in Adelberg im Fokus.

„Phänomenüberwachung Mixed Media“, heißt ihre Ausstellung, in der die Besucher verteilt im Außenbereich, in sämtlichen Fluren und Räumen erkennen oder erleben – das Phänomen der Zeit steht hier in Britta Ischkas Interesse. Viele Denker haben darüber sinniert, wie man Zeit fassen kann, berichtet Veronika Adams und fragt sich bei ihrer Einführung, ob es die innerlich wahrgenommen Veränderungen des Entstehens, Werdens, Fließens und Vergehens in der Welt sind.

„Die Techniken spiegeln ihre Unermüdlichkeit, den Erscheinungen beizukommen, sie in einer adäquaten Sprache zu formulieren“, fährt die Kunsthistorikerin fort und verrät, dass die gebürtige Grazerin anhand von „sichtbar denken“ ihre Phänomene beschreibt und beleuchtet. Bei der Betrachtung ihrer Arbeiten, das Teilhaben an den künstlerisch transponierten Gegebenheiten bildet sie nicht einfach ein Phänomen mimetisch ab, sondern ihr gelingt dem Betrachtenden ein – wie Veronika Adams interpretiert – frisches, authentisches Erlebnis eines solchen. Und beim Studieren der knapp 70 unterschiedlichen Exponate, bestehend aus Acryl-Malereien, Filmstills, Pigmentdrucken, Fotografien, Foto-Montagen, (Video)-Installationen, Partizipatorischen Objekten oder Tuschezeichnungen erkennt man die pluralistische Fähigkeit der Künstlerin, die sich in keine Schublade stecken lässt.

Von vermeintlich asiatischen Zeichen handelt beispielsweise das „Seegrasgeflüster“, wo Ischka den Spuren des Seetangs folgt, am Stand liest, was die Wellen, der Wind ihr mithilfe der Algen schreiben. Oder ihre Filme, wie „das Scheitern beim Schälen einer Orange“, das zum Statement der derzeitigen Weltlage wird sowie „Überleben“, die sowohl Schönheit, als auch ein Katastrophenszenario vorspielen. Heben jeweils letzte Punkte aus persönlichen Briefen und Urlaubskarten die Einzigartigkeit der Handschrift hervor, bedeutet die Installation mit aufgespießten Wörterbuchausrissen, dass auch die Muttersprache keine Garantie dafür sei, verstanden zu werden.

Info Die Ausstellung ist bis zum 29. April immer von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr zu sehen.