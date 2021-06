Lastwagen reiht sich an Lastwagen – wie an einer Perlenschnur auf-gereiht zieht sich der Schwerverkehr durch die Lorcher Straße in Göppingen – Tag und Nacht und in beiden Richtungen. Darunter sind sicher Laster, die die Strecke vom Remstal zu B 10 oder zur Autobahn A 8 über die B 297, also di...