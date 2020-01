Vor wenigen Tagen ist Franz Müntefering 80 Jahre alt geworden. Der frühere Vize-Kanzler und Bundesminister für Arbeit und Soziales ist heute Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO). In dieser Funktion hält Müntefering am 16. März in der Göppinger Stadthalle den Eröffnungsvortrag im Rahmen der groß angelegten Seniorenkampagne „Alt werden, na und ...?!“.

Die Akteure des Seniorennetzwerks Göppingen, viele Partner und städtische Einrichtungen wie Kunsthalle, Volkshochschule und Stadtbibliothek haben für die Kampagne, die ein Jahr dauern wird, ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das viele Facetten des Älterwerdens beleuchten wird. Es geht um die Themen Ruhestand und ehrenamtliches Engagement genauso wie um Pflegebedürftigkeit und Demenz.

„Vielfältige Angebote und Unterstützung“

„Ziel des Aktionsjahrs ist es, das Interesse der Öffentlichkeit am Thema Alter zu wecken und den Bürgerinnen und Bürgern aufzuzeigen, welche vielfältigen Angebote, Informationen und Formen der Unterstützung es in der Stadt rund um das Thema gibt“, erläutert die Koordinatorin des Seniorennetzwerks, Tina Hemminger, in einer Pressemitteilung der Stadt die Idee.

Den Auftakt bildet die Impulsveranstaltung am 16. März um 18 Uhr mit Franz Müntefering, der im Klosterneuburg-Saal der Stadthalle zum Thema „Älter werden in dieser Zeit“ sprechen wird. Oberbürgermeister Guido Till übernimmt die Begrüßung, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Pünktlich zum Start der Kampagne erscheint auch das umfangreiche Jahresprogramm, das die mehr als 100 Veranstaltungen auflistet, die von den Akteuren geplant sind. „Die Kampagne ,Alt werden, na und…?!’ beschreibt treffend, dass das Alter eine aufregende und wertvolle Zeit ist“, betont der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till. „Ein guter Teil der ehrenamtlichen Arbeit in unserer Stadt wird von unseren Seniorinnen und Senioren getragen, sie bringen ihren reichen Erfahrungsschatz in unserer Gesellschaft ein“, hebt Till das Engagement und den Stellenwert der älteren Bevölkerung in der Gesellschaft hervor.

Breites Wissen wird vermittelt

Viele Menschen nutzten zudem die Zeit nach dem aktiven Arbeitsleben, um sich neues Wissen auf den unterschiedlichsten Themenfeldern anzueignen. Aber auch Unterstützungsangebote für diejenigen, die im Alltag nicht mehr alleine zurechtkommen, gebe es in der Stadt viele, unterstreicht der Rathauschef.

Für Angehörige, Experten, Ehrenamtliche und Interessierte soll im Rahmen der Kampagne ein breites Wissen zu Themen wie Demenz oder Hilfen für pflegende Angehörige durch Vorträge und Fortbildung vermittelt werden. Begleitet wird die Seniorenkampagne durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit. Auch die NWZ wird ausführlich über die Kampagne berichten.

Info Kostenlose Einlasskarten für die Auftaktveranstaltung der Kampagne „Alt werden, na und ...?!“ am Montag, 16. März, um 18 Uhr in der Göppinger Stadthalle mit Ex-Vize-Kanzler Franz Müntefering gibt es ab kommendem Montag, 3. Februar, im i-Punkt im Göppinger Rathaus sowie bei der NWZ.