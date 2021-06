Die Tage des einzigen Schlierbacher Grillplatzes „Schillerlinde“ an der Bünzwanger Straße in Schlierbach sind gezählt: Nach ausufernden Grillpartys, Sachbeschädigungen auf umliegenden Wiesen und in Mitleidenschaft gezogenen Bäumen zieht die Gemeinde nun die Notbremse und räumt die Grillste...