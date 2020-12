„Krimis sehe ich mir in meiner Freizeit keine an, da reicht mir die Arbeit bei der Polizei“: Kriminalhauptkommissarin Andrea Wagner – hier an ihrem Arbeitsplatz – war die verantwortliche Ermittlerin bei dem tödlichen Angriff auf einen 39-Jährigen in Ursenwang. © Foto: Carlucci