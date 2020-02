Am ersten Wochenende im Dezember herrscht in Weiler ob der Fils seit einigen Jahren Ausnahmezustand. Mehr als 600 Feierlustige pilgern zünftig in Dirndl und Lederhose zum „Winterwasen“ in die Turnhalle am Ort. An diesem Abend erwartet sie neben einer alpenländischen Kulisse alles, was es auch...