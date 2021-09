Lebensmittelkontrolleure und Vollzugsbeamte des Veterinäramtes haben am Donnerstagnachmittag unsichere Lebensmittel eines Göppinger Einzelhandelsgeschäfts aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Behörde war der Laden routinemäßig überprüft worden. Dabei stellten die Kontrolleure fest, dass alle Tiefkühltruhen im Verkaufsraum die erforderlichen Temperaturen von höchstens minus 18 Grad nicht halten konnten. Vielmehr seien die Temperaturen erheblich erhöht gewesen. „Verschiedene Geflügelerzeugnisse waren an- beziehungsweise aufgetaut“, lautete der Befund. Und: „In vielen Fertigpackungen waren Eiskristalle als Nachweis von mehrfachen Temperaturschwankungen und damit auch Wertminderungen ersichtlich“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zahlreiche Fische und Fischereierzeugnisse seien zudem aus den ursprünglichen Verpackungen entnommen worden. Sie hätten sich offen in den unhygienischen Truhen zwischen Transportkartonagen, Maniok und verschiedensten Erzeugnissen befunden. Kennzeichnungen, Tiefgefrier- und Einlagerdaten vieler Waren seien weitestgehend nicht ersichtlich gewesen. Temperatur- und andere Eigenkontrollen hätten offenbar nicht stattgefunden.

Wegen der vielfachen Mängel und vermeidbaren Risiken für die Verbraucher seien die Lebensmittel als für den menschlichen Verzehr ungeeignet zu beurteilen, erklärt die Behörde in der Pressemitteilung. Die unschädliche Entsorgung wurde angeordnet. Die Verantwortlichen hätten zudem mit einer Anzeige zu rechnen. Ein Verfahren zur Veröffentlichung der Verstöße unter Benennung des Lebensmittelunternehmens wurde ebenso eingeleitet.