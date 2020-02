Nur weil in dem Moment kein Gegenverkehr kam, gab es keinen Unfall.“ Karl Litz war mit seinem Auto unterwegs, wollte in Albershausen von der Sparwieser Straße in die B 297 einbiegen. Die stark befahrene Bundesstraße ist aber derzeit von der Seitenstraße aus nur eingeschränkt einsehbar. „Wenn...