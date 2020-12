Ein 19-jähriger Autofahrer war am Freitagnachmittag gegen 15.35 Uhr auf der Kreisstraße von Hattenhofen in Richtung Schlierbach unterwegs. Im Wald kam er aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit nach rechts in den Grünstreifen. Als der junge Mann versuchte, das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen, drehte es sich mehrfach um die eigene Achse. Schließlich überschlug sich der Wagen und landete im Wald. Zum Glück zog sich der 19-Jährige dabei nur leichte Verletzungen zu. Sein Auto hatte allerdings nur noch Schrottwert in Höhe von rund 5000 Euro.