Ein 53-Jähriger fuhr am Montag mit seinem Porsche gegen 14.45 Uhr auf der B10 in Richtung Stuttgart. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Starkregen und Aquaplaninggefahr. In einem Abschnitt mit Gefälle zwischen Faurndau und Uhingen überholte der Mann einen Lkw. Dabei geriet der Porsche nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer verlor die Kontrolle und schleuderte über die Fahrbahn. Zum Schluss prallte er wieder gegen die Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen.

Beifahrerin leicht verletzt, 20.000 Euro Schaden