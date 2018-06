Jugendherberge Umbaumaßnahmen in vollem Gange

Göppingen / Maximilian Haller

Vor gut einem Jahr fiel der Startschuss für die Modernisierung der Jugendherberge Hohenstaufen. Im Mai nächsten Jahres soll die Unterkünft eröffnet werden. Das Projekt wird teurer als geplant.

Mit großen Schritten schreitet die Sanierung der Jugendherberge Hohenstaufen voran. An dem fast 50 Jahre alten Altbau wird derzeit an mehreren Bereichen gearbeitet.

„Im Moment werden Rohbauarbeiten durchgeführt“, teilt Karl Rosner, Geschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH), mit. Das in die Jahre gekommene Gebäude wird grundlegend saniert. Im Innenbereich werden die Rezeption, der Speisesaal, die Küche und die Zimmer umgebaut und modernisiert. Zusätzlich werden Heizungs- und Sanitäranlagen erneuert. Die Arbeiten am Dach der Jugendherberge und an deren Eingang sind laut Rosner abgeschlossen.

Highlight der Modernisierungsmaßnahmen versprechen die neuen Baumhäuser der Anlage zu werden: Acht Häuser auf drei bis vier Meter hohen Stelzen sollen vor allem Schulklassen in die Herberge locken. „Die Vergabe der Baumhäuseraufgaben wird derzeit in Angriff genommen“, sagt Rosner. Dazu gehören auch Blitzschutzpfeiler, die um die Baumhäuser herum in einer Halbkreisform aufgestellt werden. Im Falle eines Blitzeinschlags sollen die rund 12 Meter hohen, konisch zulaufenden Pfeiler die Baumhäuser und die Menschen darin vor Schaden schützen. Mit den neuen Plätzen in den Baumhäusern wird die Herberge über 132 Betten verfügen. Zuvor waren es 116. Auf der Baustelle herrscht reger Betrieb, doch lange Zeit stand die geplante Sanierung auf der Kippe. Erst durch eine Finanzspritze der Stadt, die das Vorhaben mit einem Zuschuss von 400 000 Euro und einem zinslosen Darlehen in Höhe von 500 000 Euro unterstützt, fiel im Juli 2017 der Startschuss für den Umbau. Doch auch das mit ursprünglich 3,2 Millionen Euro angelegte Budget wird für die Sanierung der Jugendherberge nicht ausreichen, wie Karl Rosner berichtet. „Der Umbau wird eindeutig teurer. So etwas zeigt sich immer wieder bei alten Gebäuden.“ Inzwischen sei die Vier-Millionen- Euro-Grenze schon überschritten, Rosner beziffert die Kosten mit voraussichtlich 4,2 Millionen Euro.

Auch der Zeitplan könne nicht eingehalten werden. „Wir hatten einen eiskalten Winter in Hohenstaufen“, erklärt Rosner. Das habe die Arbeiten erschwert. Von der geplanten Eröffnung Ende 2018 muss deshalb abgesehen werden. Im April 2019 soll de Übergabe der Herberge stattfinden, die offizielle Eröffnung ist für Mai 2019 geplant. Zuvor soll im Herbst 2018 eine öffentliche Baustellenführung für alle Interessierten stattfinden. Allerdings müssen die Arbeiten an der Herberge laut Rosner bis dahin so weit fortgeschritten sein, dass man die Baustelle gefahrlos betreten könne.

Neue Herbergsleiter in Aussicht

Was die Herbergsleitung angeht, stehen der Jugendherberge Hohenstaufen ebenfalls Änderungen bevor. Während Träger der Jugendherberge Hohenstaufen der DJH-Landesverband Baden Württemberg ist, wird die Herbergsleitung von den Angestellten der Unterkunft übernommen. Diese haben laut Rosner vor Beginn der Umbaumaßnahmen gekündigt, weswegen einige andere Mitarbeiter der Herberge die kommissarische Leitung übernommen haben. Derzeit gebe es also keine offiziellen Herbergsleiter. Für die Neueröffnung im Mai 2019 hat das DJH allerdings einige Kandidaten in Ausblick. Diese wolle man laut Rosner „zu gegebener Zeit vorstellen“.