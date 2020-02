Der Zeitplan für die Entwicklung des Spinnweberei-Areals in Uhingen steht. Anfang März soll sich zum ersten Mal eine Projektgruppe treffen, und im Mai hat die Öffentlichkeit erstmals die Gelegenheit, mitzudiskutieren, was aus dem etwa 1,2 Hektar großen Gelände an der Ulmer Straße werden soll....