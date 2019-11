Ein „grüner Ring“ bewegte sich laut Kommentaren in lokalen Facebook-Gruppen am Donnerstag, 7. November, angeblich in einer „Höllenlautstärke“ über Göppingen und dem Schurwald. Das vermeintliche UFO flog demzufolge von Lorch her kommend über Birenbach Richtung Rechberghausen. Gegen 5.21 Uhr schreckte es im Tiefflug Bewohner von Faurndau aus dem Schlaf und wurde mutmaßlich „von einem Flugzeug“ verfolgt.

UFO über Göppingen: Keine Aliens

Inzwischen ist klar, dass es sich nicht etwa um einen Besuch von Außerirdischen handelt, sondern lediglich um den Flug eines Militärhubschraubers. „Wir haben Ihre Angaben auswerten lassen und konnten Flugbewegung zweier Hubschrauber feststellen. Die zwei NH-90 der Bundeswehr überflogen die Ortschaft Göppingen-Faurndau um 05.20 Uhr in einer Höhe von 214 m mit einer Geschwindigkeit von 213 km/h in nördlicher Richtung“, heißt es auf Anfrage in einer offiziellen Mitteilung der Luftwaffe.

Militärflüge nicht bei der DFS erfasst

Auch die Deutsche Flugsicherung (DFS) hatte an der Aufklärung mitgewirkt und in ihren Daten nachgeforscht. Militärflüge seien nicht in jedem Fall systematisch erfasst, insbesondere dann, wenn sie unterhalb des eigentlichen Überwachungsraums stattfänden, so Sprecher Boris Pfetzing, der letzten Endes auf die Luftwaffe verwies.

Nur Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO ist real

Anders als von Facebook-Usern gemutmaßt wurde der „grüne Lichtring“ nicht von einem Varioframe Quadrocopter XL erzeugt, sondern von einem der beiden NH-90 der Bundeswehr. Davon abgesehen waren die Helikopter offenbar im Rahmen einer Übung unbeleuchtet im Tiefflug unterwegs.

Auf den Besuch von UFOs und Aliens wartet man im Raum Göppingen also weiterhin vergeblich. Sehr real sind hingegen die Streiks der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO, die letzte Woche die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften beeinträchtigt haben.