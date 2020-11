Am vergangenen Sonntag musste Guido Till (CDU) bei der OB-Wahl eine bittere Niederlage einstecken: Die Göppinger schickten den Amtsinhaber nach 16 Jahren in den Ruhestand. Herausforderer Alex Maier (Grüne) lag am Ende mit 78 Stimmen äußerst knapp vorn. Wenige Tage danach habe Till seinen Schreib...