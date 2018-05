Vortrag Über Kinder, Kapital und Karriere

Göppingen / SWP

„Kinder, Kapital, Karriere“ lautet der Titel einer Vortragsreihe, die am Donnerstag, 17. Mai, im Friederike-Wackler-Museum in Göppingen startet. Die Reihe schlägt einen Bogen von Unternehmerinnen im 19. Jahrhundert zu erfolgreichen Geschäftsfrauen heute. Fünf Sonderveranstaltungen mit begleitender Sonderschau geben Aufschluss darüber, mit welchen Hindernissen Geschäftsführerinnen zu Zeiten Friederike Wacklers zu kämpfen hatten und wie es heute für Unternehmerinnen aussieht. „Um den Blick in die Vergangenheit anschaulich zu machen, haben wir einen Film in Auftrag gegeben, der bei der Auftaktveranstaltung erstmalig gezeigt wird“, berichtet Gabriele Schwarz, Prokuristin der Schwarz-Gruppe und Leiterin des Museums. Margarete Steiff, Mathilde Wieland, Caroline Märklin, Thekla Landerer, die Härlin’schen Töchter und natürlich Friederike Wackler kommen hier zu Wort. Sie seien Beispiele für die wenigen Frauen, die am vorherrschenden Frauenbild gerüttelt haben, indem sie die Geschäfte ihrer verstorbenen Männer weiterführten oder ein eigenes Unternehmen gründeten.

Der Auftakt zu der Vortragsreihe findet am kommenden Donnerstag statt. Nicole Razavi, CDU-Landtagsabgeordnete aus Geislingen und Mitglied im Verkehrsausschuss, spricht zu dem aktuellen Thema „Wirtschaft und Politik sind keine Männersache“. Den Unternehmensvortrag hält Dr. Annette Arnold, Geschäftsführerin der Alfred Arnold Verladesysteme GmbH & Co. KG in Stuttgart. „Aus Verantwortung und Neigung – als Ingenieurin im Familienbetrieb“ lautet der Titel ihres Vortrags.

Der Vortrag findet im Wackler-Museum in der Davidstraße in Göppingen statt. „Soft Opening“ ist um 18 Uhr, der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Platz ist für etwa 60 Besucher, daher wird eine schriftliche Anmeldung gewünscht unter hallo@friederike-wackler-museum.de.