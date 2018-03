Seelsorge Trost in schweren Stunden

Göppingen / Von Susann Schönfelder

Es war vor etwa acht Jahren, als eine Frau ihr Kind verlor. Es starb kurz vor der Geburt im Mutterleib. Die Frau brachte ihr totes Baby in der Klinik am Eichert still zur Welt, es war abends gegen 18 Uhr, erinnert sich Erich Karp. „Die Frau hat dann ihren Mann heimgeschickt, damit er nach den anderen Kindern schauen konnte“, ­erzählt der Klinikseelsorger leise. Er und diese Frau nahmen gemeinsam Abschied von dem kleinen Johannes. Erich Karp machte sich irgendwann auch auf den Heimweg und legte sich schlafen. „Nachts um drei rief die Station an. Die Frau bat darum, dass ich noch einmal komme“, sagt der 67-Jährige. Er zog sich an, fuhr in die Klinik und besuchte die Frau erneut im achten Stock. „Ich sollte ihr Bett vor das Fenster schieben und das Licht ausmachen“, berichtet Erich Karp. Dann richtete sie ihren Finger auf den Nachthimmel und zeigte auf einen Stern und sagte: „Da, auf dem Stern sitzt er. Ich werde jetzt immer um diese Uhrzeit da hochschauen.“ Der Seelsorger muss schlucken: „Ich weiß, dass sie heute noch da hochguckt.“

Viele traurige Geschichten

Der Mann hat in seinen 30 Jahren als Helfer in schweren Stunden viel erlebt – „aber diese Geschichte bewegt mich heute noch“, sagt er mit Tränen in den Augen. Doch Erich Karp kennt unzählig viele dieser traurigen, tragischen ­Geschichten. Er erzählt, wie Kinder ihr totgeborenes Geschwisterchen streicheln und von verzweifelten Müttern, die unheilbar krank sind. Er erzählt, wie Frauen morgens ihren Ehemann kalt im Bett finden und wie es sich anfühlt, wenn man Eltern beistehen muss, die ihren Sohn gerade eben bei einem Motorradunfall verloren haben. „Wir sind da, wenn der Körper am Ende ist. Wir kümmern uns um die Seelen derer, die fassungslos zurückbleiben“, fasst Erich Karp seine Arbeit zusammen. „Und wir gehen erst dann, wenn wir das Gefühl haben, das aufgebaute Sicherheitsnetz hält jetzt.“

Doch wie hält man das aus? 30 Jahre lang nahezu täglich solche Schicksale? „Ich werde reich beschenkt von denen, die betroffen sind. Das bleibt in mir und ist eine Kraftspritze“, sagt der katholische Klinikseelsorger, der sich jetzt nach dieser langen Zeit in den Ruhestand verabschiedet. „Vieles ist mir in den Jahren ganz arg kostbar geworden und viele Menschen sehr wertvoll“, nennt er eine weitere Stütze für diese herausfordernde Arbeit, „die ­eigentlich keine Arbeit war, sondern mein Leben“, sagt Karp. Das Reden im Kollegenteam und das eigene Innehalten in der Klinik-Kapelle gehörten ebenso dazu, um das Erlebte zu verarbeiten. Und, was ganz wichtig sei: „Ich habe selbst Freude am Leben.“ Er habe in den 30 Jahren nie das Gefühl gehabt, etwas anders machen zu wollen oder zu müssen, unterstreicht er. Und es klingt überzeugend.

Wer mit Erich Karp spricht, und sei es nur eineinhalb Stunden, geht anders zur Tür heraus, als er hineingegangen ist. Man zieht unweigerlich den Hut, ist beeindruckt, was dieser Mann aushält und wie er das Leben sieht. Welche Dankbarkeit und Demut er ausstrahlt Dingen gegenüber, die eigentlich normal erscheinen. Wenn er beispielsweise erzählt, dass er sich damals nachts ins Kinderbett seines zweijährigen Sohnes gekuschelt hat, dankbar darüber, dass er atmet und sich umdreht – kurz nachdem er einer Familie mit einem totgeborenen Kind beigestanden hatte.

Wer mit Erich Karp spricht, merkt sehr schnell, dass eben nichts normal ist. Das Schicksal jeden Tag unverhofft zuschlagen kann. „Wir stärken manchmal in kleinen Situationen ganze Familiensysteme“, erläutert der Jebenhäuser. „Und wir verstehen Menschen in der Seelsorge. In Extremsituationen, in denen sie sich oft selbst nicht verstehen.“ Das Verweilen, Zeit und Muße haben im hektischen Klinikalltag, dies sei unheimlich wichtig für die Menschen, weiß Erich Karp. Sieben Stunden am Stück habe er einmal mit einem Menschen verbracht, weil es genau in dem Moment wichtig gewesen sei.

Erich Karp hat Theologie studiert, aber schnell sei ihm klar geworden: Priester will er nicht werden. Der gebürtige Heilbronner, der einen Großteil seiner Kindheit in Schweden verbracht hat, machte lieber eine Ausbildung zum Pastoralreferenten an der Diözese Rottenburg-Stuttgart, heiratete, wurde Vater zweier Kinder. „Als reiner Theologe lebst Du an den Menschen vorbei“, ist er überzeugt. Seine erste Stelle trat er in Köngen an, zunächst als Pastoralassistent, dann als Pastoralreferent. Anschließend sattelte er eine Ausbildung zum Ehe-, Familien- und Lebensberater drauf und arbeitete in dieser Zeit als Therapeut in der Außenstelle Göppingen der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen. Er merkte recht schnell: „Ich brauche noch tieferes Handwerkszeug für die Menschensorge.“ Dies lernte er bei Viktor Frankl in Wien.

Mit diesem Paket an Qualifizierungen habe ihm der Bischof die Aufgabe des Klinikseelsorgers in Göppingen ans Herz gelegt, wo Erich Karp 1988 anfing. Zudem arbeitet er zu 25 Prozent an der Marillac-Klinik in Bad Überkingen, wo junge Frauen unter 40 nach einer Tumor-Erkrankung versuchen, zurück ins Leben zu finden. In Einzelgesprächen will er diesen Frauen Mut machen „im Gekreuzigtsein mit dem Tumor“, fragt sie, was ihnen im Leben Halt gibt, wer sie selbst sind, ob ihre Partnerschaft dieser Zerreißprobe standhält. „Die wenigsten haben mit Kirche und Glauben etwas am Hut“, weiß der Seelsorger. Er möchte ihnen ein Stück weit helfen, wieder aufzustehen, sagt er kurz vor Ostern, unter dem gekreuzigten Jesus in seinem kleinen Zimmer. Es gehe dabei nicht nur um die Patientenseelsorge, „sondern auch um das Auffangen der anderen, der Angehörigen“, verdeutlicht er.

Wenn Erich Karp erzählt, wird spürbar, wie sehr ihm die Menschen am Herzen liegen. Er selbst bezeichnet sich als „Menschensorger“ und nicht als Seelsorger. Er ist froh und dankbar, dass sich die Seelsorge in den vergangenen Jahrzehnten so verändert hat. „Vor 40, 50 Jahren machten das Pfarrer, die in der Gemeinde nicht klar gekommen sind“, sagt er. Heute habe das Beistehen der Menschen in schweren Stunden einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere Tiefe.

„Am meisten stolz“ ist der angehende Ruheständler auf die Notfallseelsorge, die er im Landkreis mit aufgebaut hat. Notfallseelsorger sind dabei, wenn Menschen eine Todesnachricht überbracht werden muss. Oder jemand daheim plötzlich und unverhofft mit dem Tod konfrontiert wird und weder ein noch aus weiß.

Weiterhin Helfer bei Bedarf

Als Notfallseelsorger wird Erich Karp nach einer kurzen Pause, in der er einfach zur Ruhe kommen will, weitermachen und seine Kollegen bei Bedarf unterstützen. Seine Tage am Eichert als Klinikseelsorger sind jedoch gezählt. An der Marillac-Klinik in Überkingen wird der 67-Jährige noch übergangsweise bis nach den Sommerferien tätig sein, dann endet seine Arbeit auch dort.

Und wie geht es dann weiter? Erich Karp, der gerne wandert und Fahrrad fährt, macht sich keine Sorgen, in ein Loch zu fallen. „Mein Weg bestand immer aus der Neugierde“, sagt er. „Ich habe jeden Morgen, wenn ich kurz nach sieben Uhr das Haus verlassen habe, zum Herrgott gesagt: Ich bin gespannt, was Du heute für mich hast.“ Genauso werde er es mit seinem Ruhestand halten: neugierig bleiben auf das, was kommt.