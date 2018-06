Trendsport Tricks in der Vertikalen

Training, Wettkampf, Live-Musik

Training Am Freitag um 17 Uhr beginnt der Vert Rock am Sportgelände in Hohenstaufen bei der Jugendherberge mit ersten Trainingsläufen auf der Halfpipe. Abends spielen die Bands Shred Attack und One by One auf der Open-Air-Bühne.

Contest Ab 10 Uhr wird am Samstag trainiert, um 14 Uhr beginnt der Contest, der in die Wertung zur Deutschen Meisterschaft einfließt. Ende des Wettbewerbs ist gegen 19 Uhr. Abends spielen Deafcon, Nervine und Pornophon.

Halle Am Sonntag ab 14 Uhr findet auf der Indoor-Halfpipe in der Eishalle Adelberg eine Abschluss-Session statt. Bei schlechtem Wetter wird die Wettbewerbe des Vert-Rock ebenfalls in Adelberg in der Halle stattfinden.