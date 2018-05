Göppingen Tratsch vom Schloss

Göppingen / SWP

Am 28. Mai und am 4. Juni, jeweils um 17.30 Uhr, laden die Stadtführerinnen zu einer szenischen Führung ein. Die drei Tratschtanten nehmen ihre Gäste mit auf eine Führung durch das Göppingen ihrer Zeit, in der noch Herzoginnen und Königinnen durch das Schloss wandelten. Die Dienstmägde Frieda (Claudia Liebenau-Meyer) und Marie (Margit Haas) tratschen für ihr Leben gerne. Zufällig treffen sie Babette (Susanne Brzuske), die im Schloss arbeitet und einen Schlüssel für das Gebäude dabei hat.

Treffpunkt ist der Stauferbrunnen im Schlosswäldle. Eine Anmeldung im ipunkt im Rathaus ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Tel. (07161) 650-4444 und per E-Mail ipunkt@goeppingen.de.