Rundfahrt Tour radelt ins obere Filstal

Kreis Göppingen / SWP

Bei hochsommerlichen Temperaturen sind die Teilnehmer der Tour de Kreisle seit Montag unterwegs, um bei der 16. Auflage der Benefiz-Radrundfahrt Spenden für das stationäre Hospiz in Faurndau zu sammeln. Noch bis morgen wird in die Pedale getreten. Von Göppingen aus führt die vierte Etappe heute über Schlat weiter nach Deggingen, Bad Ditzenbach, Mühlhausen und Gruibingen, bevor es wieder zurück nach Göppingen geht. In Gruibingen legen die Radfahrer einen Stopp in der Lammbrauerei Hilsenbeck ein.

Begleitet wird die Tour heute von zwei Frisch-Auf-Bundesliga-Spielerinnen. Morgen Nachmittag endet die Rundfahrt im Göppinger Oberhofenpark. Wer heute oder morgen noch mitradeln will, kann sich bei Georg Kolb anmelden unter Tel. 0171-8038767.