Rundfahrt Tour Ginkgo im Filstal

Kreis Göppingen / SWP

Die Christiane-Eichenhofer-Stiftung engagiert sich seit Jahren für schwerkranke Kinder und deren Angehörigen. Herz der Stiftung ist die Tour Ginkgo, eine dreitägige Radtour mit prominenten Persönlichkeiten, die in Tagesetappen von rund 100 Kilometern durch Städte und Gemeinden fahren, um auf die gute Sache aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. In diesem Jahr rollt die Tour vom 28. bis 30. Juni durch den Landkreis Göppingen – zugunsten der Lebenshilfe und ihrem Angebot der sozialmedizinischen Nachsorge. Entscheidend für den Erfolg der Tour sei das Engagement der Schulen, Vereine, Kommunen und Unternehmen vor Ort. Die gesammelten Spenden blieben vollständig in der Region, betont die Stiftung.