Oberberken Tödlicher Motorradunfall bei Oberberken

Oberberken / swp

Am Freitagabend, gegen 19.25 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha die L 1147 von Schorndorf in Richtung Oberberken. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden VW-Up eines 29-Jährigen.

Bei dem Aufprall wurde der Motorradfahrer sofort getötet, teilt die Polizei mit. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad geriet bei dem Unfall in Brand und wurde komplett zerstört.

Straße voll gesperrt

Zum Löschen war die Feuerwehr Schorndorf und Oberberken mit 18 Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort. Die L 1147 musste für die Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.