Gesundheit Tickende Zeitbombe Halsschagader

Göppingen / SWP

Sie sprechen von einer tickenden Zeitbombe, wenn die Bauchschlagader erweitert ist. Warum?

Dr. Peter Richter: Ab einem Durchmesser über 50 Millimeter besteht die Gefahr des Platzens des Gefäßes, was zum Tod führt. Deshalb ist es so wichtig, sich der Vorsorge zu unterziehen.

Wer beteiligt sich an der Aktion?

Richter: Die Alb Fils Kliniken, die Kreisärzteschaft, der Diabetiker Bezirksverband Göppingen, die AOK und die Firma Medtronic, die die endovasculären Prothesen herstellt.

Im letzten Jahr waren so viele Besucher da, die gar nicht alle gescreent werden konnten. Wie lösen Sie dieses Problem?

Kewal Lekha: Wir haben daraus gelernt und bieten jetzt im Foyer des Rathauses zwei Stellen für die Ultraschalldarstellung an. Oberärztin Laura Leyerer von den Alb Fils Kliniken und Dr. Frank Genske von der Kreisärzteschaft werden die Vorsorge machen, so dass es keine Engpässe geben wird.

Hat man bei erweiterten Bauch- oder Halsschlagadern Beschwerden?

Richter: Nein, das ist ja eben das Gefährliche. Wenn doch, dann ist das Gefäß kurz vor dem Platzen und lebensbedrohlich.

Kommt es statistisch oft vor, dass ein solches Gefäß platzt?

Richter: Bei knapp 10 Prozent der behandelten Patienten der letzten Jahre gab es einen Einriss in der Gefäßwand. Davon hat die Hälfte der Patienten dank moderner intensiver medizinischer Maßnahmen überlebt. Übrigens trifft es Männer über 65 Jahre 6 mal häufiger als Frauen.

Was macht man, wenn im Ultraschall die Diagnose Erweiterung der Schlagader über 50 Millimeter gestellt wird?

Richter: Man operiert entweder über einen Bauchschnitt oder minimal-invasiv, das heißt über zwei kleine Öffnungen in der Leiste. Dann wird eine endovasculäre Prothese eingeführt, die unter Röntgenkontrolle freigesetzt wird und somit die Erweiterung von innen her ausschaltet. Dies gibt es seit den 80er Jahren und die Operationsmethoden werden immer feiner.

Was hat jetzt Diabetes mit Gefäßerkrankungen zu tun?

Kewal Lekha: Diabetiker haben ein ungleich höheres Risiko, an Gefäßerkrankungen wie Durchblutungsstörungen beispielsweise in den Füßen, an der Niere oder an den Schlagadern zu erkranken.

Warum findet die Veranstaltung im Göppinger Rathaus statt?

Lekha und Richter: Wir wollen raus aus der Klinik und raus aus dem Verband und hin zu den Menschen gehen. Einmal im Jahr eine Kontrolluntersuchung bedeutet weniger Beinamputationen, weniger Dialyse, weniger Schlaganfälle, weniger Gefäßrupturen.