Theater TIB überzeugt mit „Hotel zu den zwei Welten“

Rechberghausen / Hans Steinherr

Ist es hilfreich, wenn sich der Mensch vorzustellen vermag, was man hätte besser oder anders hätte machen können und sollen im Leben? Und man erhält die Chance für eine Korrektur, zum Wiedereinstieg in ein verbessertes Leben 2.0? In seinem Stück „Hotel zu den zwei Welten“ spielt jedenfalls der Philosoph und Theaterautor Eric-Emmanuel Schmitt mit diesem Gedanken. Dem Ensemble des Rechberghäusener Theaters im Bahnhof ist es gelungen, mit einer Mischung aus neuen und bewährten Akteuren das Stück auch nachdenklich ernst und zugleich humorvoll in Szene zu setzen.

Im „Hotel zu den zwei Welten“ irgendwo im Raum zwischen Leben und Tod verharren fünf Menschen von unterschiedlichem Rang, Alter, Geschlecht und unterschiedlichem Charakter. Sie wissen nicht, wie sie hergekommen sind, geschweige denn, wie sie weg kommen. Es ist ein fiktiver Ort, eine Art Wartesaal, an dem Doktor S. ohne Geschlecht (Silke Grupp – mehr als beflissener Beamter und ohne Entscheidungsbefugnis denn als Mediziner) mit den zwei stummen, aber turtelnden Helfern in Weiß (Katharina Krannich und Bshare Khato) lediglich die Durchreise zu organisieren hat. Gekommen wird im Aufzug. Von unten. Unten ist da auf Erden, wo die Körper der Angereisten im Koma liegen. Weitergereist wird, wenn das Schicksal entschieden hat, die Körper zu retten oder auch nicht. Dann wird per Lift nach unten zurückgekehrt oder nach oben weitergereist.

Marie mit verbrauchtem Herz (Andrea Iser) ist schon da. Einfach umgefallen, die Putzfrau. Und der egomanische Präsident Delbec (Dieter Biskup), den ein Radfahrer in die Leblosigkeit umgefahren hat, auch. Die Magierin und Wahrsagerin Radschapur schon seit sechs Monaten. Sie – auch herzkrank – hat sich als einzige mit dem zeitlosen Sein im Nichtsein zurechtgefunden. Hat längst die Charaktere und Eigenarten der anderen durchschaut, neckt sie und spielt liebevoll mit ihnen zum Zeitvertreib. Julien Portal (Jürgen Rauch) – alkoholsüchtig und depressiv – kommt hinzu. Mit 200 Sachen an den Baum gefahren. Er kann sich nicht damit abfinden, hier zu sein.

Erst als Laura (Dorea Dauner) – auch das Herz –, die das Leben und den Tod gleichermaßen liebt und Angst vor beidem hat, als Letzte hinzukommt, finden beide neue Liebe und Lebenswillen. Wollen gemeinsam wieder weg von hier. Egal in welcher Richtung. Aber gibt es überhaupt eine Zukunft? Die Magierin Radschapur bringt es fertig, dass Dr. S. ihre Vorschriften umgeht. Die Magierin wird in ihrer Herzensangelegenheit vom Schicksal als Spenderin für Laura akzeptiert und Julien überwindet aus Liebe die Angst vor dem Tod. Eric-Emmanuel Schmitt setzt sich in seinem Theaterstück mit viel Geist und Gefühl mit sensiblen, emotionsbeladenen Lebensfragen auseinander.

Das TIB-Ensemble schafft es, ein morbides Thema wunderbar vital auf die Bühne zu bringen. Die Rollen und Charaktere sind ausnahmslos trefflich besetzt.