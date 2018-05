Industriebrache Technikforum stellt Fragen

Göppingen / Dirk Hülser

Im Streit um die Zukunft der alten Gießerei auf dem ehemaligen Boehringer-Areal in Göppingen hat sich nun erneut das Technikforum zu Wort gemeldet. Der Verein möchte in der Halle eine Maschinenausstellung und eine Handwerksgasse etablieren, stößt bei der Stadtverwaltung aber auf taube Ohren. Vergangene Woche hieß es aus dem Rathaus, dass das Technikforum noch nicht einmal ein ein Finanzierungs- und Betreibermodell vorgelegt habe. Vorsitzender Christopher Goelz schreibt nun an OB Guido Till: „Damit wir dieses ausarbeiten können, bitten wir Sie, uns bis spätestens Freitag 8. Juni, mindestens folgende Daten zukommen zu lassen.“ Dann listet er einige Punkte auf: „Zu welchen Konditionen steht uns der Gebäudekomplex zur Verfügung? In welchem Zustand wird uns der Gebäudekomplex überlassen? Ab wann könnte der Gebäudekomplex zur Realisierung zur Verfügung stehen?“ Zudem will Goelz wissen, welche Unterstützung seitens der Stadt zu erwarten ist und wie lange sein Verein den Standort nützen könne, Goelz schreibt von „mindestens 20 Jahren“.