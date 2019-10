Grässlich grinsende Kürbisse, schaurige Gruselgeschichten und blutüberströmte Kostüme aller Art: Halloween ist für Kinder ein Fest der Süßigkeiten und für Erwachsene eine willkommene Gelegenheit auszugehen. Der 31. Oktober, ist nicht nur der Reformationstag sondern auch der Tag für Ungeheuer, Geister und Kreaturen der Nacht. Doch bis früh in die Morgenstunden zu feiern und zu tanzen – ist das überhaupt erlaubt?

Lockerung seit 2015 in Baden-Württemberg

Tatsächlich nicht, denn der Freitag ist ein Feiertag, Allerheiligen, um ganz genau zu sein. Um drei Uhr morgens tritt das Tanzverbot in Kraft, dass lediglich am 1. November, Allerheiligen, am Buß- und Bettag, Volkstrauertag, Gründonnerstag ab 18 Uhr, Karfreitag und am Karsamstag bis 20 Uhr gilt. Wen das überrascht, dem sollte folgendes ins Gedächtnis gerufen werden: Erst 2015 ließ das Land Baden-Württemberg das Tanzverbot an allen Sonntagen, den Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahrstag wegfallen. Einige andere Feiertage wurden ebenfalls vom Tanzverbot befreit, trotzdem ist es recht überraschend, denn die wenigsten wussten von dieser Regelung.

Geldbußen bis zu 1500 Euro möglich

Wer also am Donnerstagabend bis in die Puppen feiern gehen will, und dabei hoffentlich nicht Chucky oder Annabelle begegnet, sollte Vorsicht walten lassen: Ein Verstoß gegen das Tanzverbot, welches an Allerheiligen den ganzen Tag bis 0 Uhr anhält, kann mit einer Geldbuße bestraft werden. Vielleicht dann doch lieber die Party um drei Uhr beenden, um dem Abend ein grauenvolles Ende vorzuenthalten.

Und wer am Freitagabend in die Disco will, der muss sich eben etwas später auf den Weg machen oder vielleicht noch etwas vorglühen, denn erst ab Mitternacht ist das Tanzen wieder erlaubt.

Umfrage in der Region

Wie denken die Menschen in der Region über das Tanzverbot? Reporterin Leonie Henes hat sich umgehört:

Sarah Krupka, 18, Faurndau: „Das Leben ist doch ein Fest, jeder Tag sollte gelebt werden dürfen.“

Sarah Krupka.

© Foto: lh

Michael Maag, 19, Utah (USA): „Es beeinflusst mich nicht wirklich, ich tanze nicht so oft und so lange wach, bleibe ich ohnehin nicht.“

Michael Maag.

© Foto: lh

Andreas Kodweiß, 24, Freudenstadt: „Mir ist das egal, ich habe besseres zu tun, als Tanzen zu gehen. Momentan bin ich auf einer Freizeit, da finden wir auch andere Möglichkeiten Spaß zu haben.“

Andreas Kodweiß.

© Foto: lh

Michaela Netschek, 46, Rechberghausen: „Ab einem gewissen Alter ist das alles kein Problem mehr, für jüngere Leute ist das ärgerlicher.“

Michaela Netschek.

© Foto: lh

