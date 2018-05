Unterhaltung Tanzen, Spaß haben, abschalten

Göppingen / Von Sabine Ackermann

Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, intoniert Helmuth-Josef Keller den über 50 Jahre alten Schmachtfetzen der Nilsen-Brothers und versteht es dabei wunderbar, den bekannten Tränendrüsendrücker mit wohldosierten Gefühlen nicht allzu schnulzig klingen zu lassen. Würde zu seiner Klientel, die er liebevoll „Junggebliebene“ und nicht Senioren nennt, auch gar nicht passen.

„Das ist unsere Familie“, ruft der Bandleader vom Original Stauferland Echo 2000 immer wieder zwischen seinen Gitarrenklängen und strahlt beim Anblick der rappelvollen Tanzfläche. Wobei, er kennt es ja nicht anders. Seit sieben Jahren spielt er die Schlagerwelt von volksmusiklastig bis rockig rauf und runter, vorrangig sind es deutsche Titel. Sie lassen die Besucher wie das sich sehr zugeneigte Ehepaar Maria und Albert Binder aus Bad Boll-Eckwälden „im Herbst ihres Lebens“ wieder jung werden.

Der letzte Donnerstag im Monat ist ihr Tag: abschalten, Spaß haben, Freunde oder Bekannte treffen und tanzen, bis der Arzt kommt. Auch der 89-jährige Hans Schmid aus Kirchheim findet, es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, wo insbesondere Ältere das Tanzbein schwingen können. Und die konstante Zahl zwischen 40 bis 50 Besuchern, darunter sind die meisten Stammgäste, gibt der Idee des Tanztees recht. „Über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii“, rät der Musiker nicht nur Lolitas Seemann das Träumen zu lassen, sondern spornt die Junggebliebenen mit „lauter, ich hör nix“ gleichfalls zum Mitsingen an: Die Chemie stimmt zwischen dem Entertainer und den Tanzenden.

Obwohl sie noch nicht so lange dabei sind, fühlen sich auch Anna Swoboda (81) aus Bezgenriet und Hermine Hickl (83) aus Ursenwang richtig wohl. Längst sind die Fenster im Bürgersaal gekippt, manchen ist’s nicht nur warm ums Herz. Selbst wenn sich die Anzahl der Herren sehen lassen kann, sind sie klar in der Minderheit. Dementsprechend lautet ihr Motto: Man kann jeden Tanz mitnehmen. Die stimmungsvolle Musik, die bis nach draußen dringt, weckt zudem die Neugier der vorbeieilenden Passanten. Kaum jemand, der nicht stehen bleibt und je nach Alter kichernd oder mit einem „was-ist-denn-da-los-Blick“ interessiert reinschaut. Sogar zwei Ordnungshüter „kommunizieren“ mit den Tanzpaaren freundlich lächelnd.

„Ihr seid super, auf geht’s, Junggebliebene, pack mer’s … ein weißes Boot …“, stimmt Helmuth-Josef Keller die nächste Liedzeile an und motiviert die „Sitzenbleiber“ zwischendurch immer wieder zum Mitmachen. Die 85-jährige Elfriede Vegelahn aus Wangen kommt sehr gerne hierher und dem kann sich ihre Bekannte Maria Keller aus Eschenbach nur anschließen. Fröhlich betont die ein Jahr ältere Seniorin: „So lange ich kann, geh ich mit.“ Schon früher habe sie getanzt und gesungen, das Musikalische wurde ihr bereits ab Geburt in die Wiege gelegt, berichtet sie und wippt dabei mit den Füßen im Takt.

Dass die agilen Tänzer nicht schlapp machen, dafür sorgen Renate Germandi, Krista Hanselka, Helga Hauber, Susi Koch sowie Renate Okatsch. Das ehrenamtliche Helfer-Team kümmert sich um Kaffee, Kaltgetränke und Kuchen oder Brezeln von der Bäckerei. Sind alle gut versorgt, geht’s auch für sie zwischendurch schon mal auf die Tanzfläche. Davon macht Valentin Catic „noch“ keinen Gebrauch, der 21-jährige Bufdi, der heute zur Unterstützung beim Auf- und Abbau hier ist, bevorzugt lieber Hip-Hop. „Jetzt will ich euch aber mal richtig auf den Tischen sehen“, meldet sich der gutgelaunte Musikus zu Wort und spielt das Lied, das selbst nach gefühlt hunderttausend Wiederholungen noch keinem zum Halse raushängt. „Du hast mich tausendmal belogen“, ist der auserkorene Lieblingstitel der unermüdlichen Tänzer, von denen niemand „Atemlos“ zu werden scheint. Tanzen ist eine Leidenschaft, findet Gerd Nietmann; Der 82-Jährige aus Göppingen zählt wie Hannelore Zettel zu den treuen Stammgästen. Vor etwa elf Jahren habe er seine Herzensdame im Tanzcafé Renz kennengelernt, berichtet der „gefühlt 65-Jährige“ und seitdem sehen sie sich regelmäßig und ganz besonders gerne beim Tanztee im Bürgerhaus. „Ich fühl mich hier sauwohl“, bringt es die 80-Jährige aus Unterensingen auf den Punkt und erklärt anschließend, warum das so ist: „Hier ist der Menschenschlag anders, freundlicher und kommunikativer als in ähnlichen Veranstaltungen wie in Wolfsschlugen oder Frickenhausen.“

Kreativ und beweglich

Ermüdungserscheinungen? Keine Spur. „Wenn die Wunderkerzen brennen“, schmettert Helmuth-Josef Keller und man mag es kaum glauben, dass bei den meisten Tanzpaaren dieser Effekt nicht bei ihren Fußsohlen auftritt. Von wegen altes Eisen! In puncto Durchhaltevermögen, Beweglichkeit, Tempo oder kreativer Choreografie, machen die über Sechzigjährigen manchem Jungen noch was vor.

Nach zweieinhalb Stunden braucht sich der 66-jährige Alleinunterhalter jedenfalls kaum über Leere auf der Tanzfläche zu beklagen – nur eine Handvoll findet eher Genuss beim Zuschauen. Gerade macht dies Walter Riedel, der über eine Bekannte vom Tanztee erfahren hat und mit dem Zug kommt. „Manchmal schreit er a bissle arg“, tadelt der 80-Jährige aus Rottenburg den Musikus. Kurz vor Ende fordern Ingeborg Braun und ihr Partner Helmut Leitenberger aus Eislingen „ihre“ Rumba ein. Haben sie bis dato ihre tänzerischen Fähigkeiten im Cha-Cha-Cha, Foxtrott, Wiener Walzer oder gar Sirtaki gezeigt, kommt nun die Königsklasse im 4/4-Takt. Und ihr Wunsch ist Helmuth-Josef Keller Befehl.