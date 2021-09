Die beiden Moderatoren Helge Thiele (NWZ) und Steffen Schenk (Filstalwelle) präsentieren am Wahlsonntag ab 18 Uhr live aus dem Landratsamt die deutschlandweite Prognose, Hochrechnungen aus Bund und Landkreis sowie die Ergebnisse in den einzelnen Kreisgemeinden in der gemeinsamen Livesendung „Bundestagswahl-Spezial“:

Im Landratsamt treffen im Lauf des Abends die einzelnen Ergebnisse aus den Kommunen im Wahlkreis Göppingen ein. Zudem sind Studiogäste eingeladen, mit denen die Moderatoren über erste Trends sprechen und die Ergebnisse analysieren werden. Im TV-Studio, das die Filstalwelle extra für den Wahlabend im Landratsamt eingerichtet hat, sind am Sonntagabend dabei: der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier, der Mitglied der Grünen ist, die Göppinger CDU-Landtagsabgeordnete Sarah Schweizer sowie die SPD-Kreisvorsitzende Sabrina Hartmann. Darüber hinaus sind Live-Schaltungen zu den Bundestagskandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises Göppingen geplant, genauso wie eine Schaltung nach Berlin.