Dialog Talk mit Künstler aus China

Göppingen / SWP

Die Kunsthalle Göppingen lädt am heutigen Dienstag zu einem Gespräch mit Xianwei Zhu. Sarah Groiß, Leiterin der Kunstvermittlung, sowie Kunsthallenleiter Werner Meyer werden ab 19 Uhr in Dialog treten mit dem chinesischen Künstler, dessen Tuschearbeiten derzeit neben zahlreichen anderen in der Städtischen Galerie ausgestellt sind.

Der Maler und Zeichner Xianwei Zhu lebt und arbeitet in Peking und Stuttgart. In seinen Bildern verbinden sich somit Bildtraditionen aus Asien und Europa. Heute wird er als Künstler und Kenner der chinesischen Malereitradition Fragen zu den gezeigten Werken beantworten und traditionelle und zeitgenössische Bezüge aufzeigen. Welche Rolle spielt die Landschaftsmalerei in der zeitgenössischen Kunst in China; welche Geschichten und Traditionen verbinden sich mit den Bildern der Ausstellung; wo kommen die traditionellen akademischen Positionen mit aktuellen künstlerischen Entwicklungen in Konflikt?

Xianwei Zhu studierte an der China Academy of Art in Hangzhou und der Kunstakademie in Stuttgart. Neben seinen aktuellen Arbeiten mit Acryl ist auch die Tuschemalerei Teil seines Werks. In China aufgewachsen beherrscht er zudem die traditionelle Kalligrafie.