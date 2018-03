Stichwort Tag der Polizei in Göppingen

Göppingen / SWP

Zum Abschluss der Europäischen Polizeimeisterschaft im Frauenhandball präsentiert sich die Polizei am Sonntag von 11 bis 16 Uhr rund um die EWS-Arena. Ausgestellt werden mehrere Spezialfahrzeuge, auch ein Hubschrauber kann besichtigt werden. Als Hauptpreis einer Verlosung winkt ein Hubschrauber-Rundflug. In der Halle selbst findet ab 12 Uhr das Spiel um Platz 3 statt, das Finale wird um 16 Uhr angepfiffen. Die Halbfinalspiele des Turniers findet am Samstag in der Heininger Vor­albhalle ab 16 Uhr statt.