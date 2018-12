Integration „Aleppo-Schorsch“ lernt in Göppinger Firma

Göppingen / SWP

Der syrische Flüchtling Shrabal Abdallah lernt bei der Kick GmbH, was einen guten Werkzeugmacher und Bürger ausmacht.

Bei der Göppinger Firma Kick absolviert ein syrischer Flüchtling derzeit seine Ausbildung zum „Werkzeugmacher Formenbau“. In Zeiten des Fachkräftemangels ist er im Unternehmen nicht nur als motivierte Nachwuchskraft begehrt, sondern gibt dem Spritzgussformenhersteller auch die Gelegenheit, soziale Kompetenz unter Beweis zu stellen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Der Familienbetrieb gehe mit alten Werten neue Wege. „Bei uns müssen die Auszubildenden das Handwerk tatsächlich noch lernen“, betont Ralph Kienzler. „Wenn der Fräser pfeift, wissen unsere Lehrlinge, woran es liegt und können entsprechend reagieren“, sagt Marco Kienzler, der zusammen mit seinem Vater den Betrieb führt.

Vor viereinhalb Jahren übernahmen die beiden Macher die 1959 gegründete Firma in der Göppinger Maybachstraße. Seither hat sich einiges bewegt. So wurde beispielsweise sofort die Ausbildung junger Menschen wieder aufgenommen, nachdem sie zwei Jahrzehnte brach gelegen war. Mindestens ein Auszubildender werde pro Ausbildungsjahr eingestellt, erklärt Ralph Kienzler. In diesem Jahr gibt es erstmals seit vielen Jahren wieder Auszubildende in jedem Azubijahrgang bei der Kick GmbH.

Technisch begabte junge Leute sind Mangelware

Stolz ist die Firma darauf, dass dies trotz erheblicher Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt im Großraum Stuttgart gelingen konnte. Denn technisch begabte junge Leute sind derzeit absolute Mangelware. Ralph und Marco Kienzler erinnern sich an das Jahr ihrer Übernahme: Drei Bewerbungen für den gewerblichen Bereich hätten 120 Anfragen für kaufmännische Ausbildungsplätze gegenüber gestanden. Inzwischen habe sich herumgesprochen, dass bei Kick wieder viel Wert auf die Ausbildung gelegt wird und die Verantwortung der Firma für ihre Lehrlinge nicht am Werkstor endet, erzählen die Macher. Das Interesse an einer technischen Ausbildung bei Kick nehme zu, berichten die Kienzlers.

Die Bewerbungsunterlagen, die ihnen Anfang des Jahres 2016 in die Hand gedrückt wurden, überraschten sie dennoch. „Persönlich wurde uns eine Mappe übergeben, die erkennbar sorgfältig zusammengestellt war. Das hat uns beeindruckt“, erinnert sich Marco Kienzler. Zumal es sich nur um die Bewerbung für ein Praktikum gehandelt hatte. Es sei verpflichtender Teil seines Deutschkurses gewesen, erzählt Sharbal Abdallah, der Mann hinter der beeindruckenden Mappe.

Der syrische Christ war vor dem Bürgerkrieg in seinem Land geflohen und konnte im Jahr 2014 von der Zwischenstation Libanon kommend nach Deutschland einfliegen. Ermöglicht hatten ihm dies seine seit vielen Jahren im Kreis Göppingen lebenden Verwandten. Mittlerweile ist seine Anerkennung in Deutschland erfolgt und auch die Integration gelingt. Führerschein, Auto, Freundeskreis und Kirchengemeinde kamen bald hinzu. Und natürlich der Ausbildungsplatz, auch wenn dies etwas länger dauern sollte.

Nach Praktika und Studium: Berufsziel gefunden

Zwar wurden aus geplanten zwei Wochen Praktikum schnell vier und dann sechs und schließlich ein halbes Jahr. „Er hat sich sofort geschickt angestellt, war motiviert, zuverlässig und sympathisch“, sagt Ralph Kienzler. Nach Praktika als Krankenpfleger sowie in einem Supermarkt hatte Abdallah, der in Syrien Jura studiert hatte, sein Berufsziel gefunden. Dennoch verweigerte ihm die Firma Kick zunächst den Ausbildungsvertrag. Warum? „Er wäre in der Berufsschule sprachlich untergegangen, wir wollen aber niemanden verheizen, sondern zu einem erfolgreichen Abschluss führen“, sagt Ralph Kienzler in Gegenwart eines strahlenden Sharbal Abdallah. Sein Deutsch war anfangs noch nicht gut genug. Daher stellte Kienzler eine Mitarbeiterin ab, die mit Abdallah Deutsch paukte. Mit Erfolg. Bis heute liest Abdallah nach Feierabend eine Viertelstunde laut aus Fachzeitschriften vor.

„Auch das verstehen wir als Teil der Verantwortung für unsere Auszubildenden“, betont Marco Kienzler. Als den Kienzlers zu Ohren kam, dass Abdallah in der Berufsschule von einem Mitschüler gemobbt werde, schritten sie auch dort erfolgreich ein. In der Belegschaft, in der trotz vielfältiger Wurzeln in der Welt schwäbisch gesprochen wird, ist Abdallah geschätzter Kollege. Er sei glücklich bei Kick, arbeite mit netten Menschen zusammen und habe tolle Chefs, schwärmt der „Aleppo-Schorsch“. So wird er mittlerweile im Betrieb von allen gerufen. Gäbe es einen besseren Beleg dafür, wie gut er in Betrieb und Gesellschaft angekommen ist als dieser Name, der die alte und neue Heimat verbindet, sowie die Wertschätzung der Kollegen zum Ausdruck bringt?