Machbarkeitsstudie Gibt es bald eine Surfwelle in der Fils? Einen Standort gäbe es schon

Göppingen / Dirk Hülser

Der Göppinger Gemeinderat beschließt eine Machbarkeitsstudie für die Filswelle. Das Ergebnis soll 2019 vorliegen. Neuer Standort wäre die Sonnenbrücke.

Anfangs wurde er für seine Idee belächelt, seit dreieinhalb Jahren kämpft Daniel Schindler für eine Surfwelle in der Fils. Nun ist der Vorsitzende des Trendsportclubs Hohenstaufen seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Der Göppinger Gemeinderat hat einer Machbarkeitsstudie zugestimmt und dafür im Rahmen der Haushaltsberatungen 10 000 Euro bereitgestellt. Dies hatte die SPD beantragt. Schindler sitzt für die Partei im Bezirksbeirat Hohenstaufen.

Der alte Standort ist passé

„Ich bin natürlich super erfreut“, sagte der passionierte Surfer, Skater und Snowboarder Schindler gestern. Dies vor allem auch deshalb, „weil Stuttgart und Pforzheim schon an uns vorbeigezogen sind“. Der Gemeinderat der Landeshauptstadt hat bereits 110 000 Euro für eine Studie bewilligt, in Pforzheim haben die Bauarbeiten für eine Enzwelle, die „Black Forest Wave“, schon begonnen. Dabei soll die Göppinger Welle gar nicht so aufwendig konstruiert werden wie jene in Stuttgart. Dort ist eine hydraulische Vorrichtung angedacht, „bei uns soll es im Prinzip nur eine Verengung und einen Flügel geben“, erläutert Schindler. Der ursprüngliche anvisierte Standort beim Schlachthof sei mittlerweile passé, sagt der 50-jährige Lehrer am Freihofgymnasium. Nun soll die Welle bei der Sonnenbrücke entstehen, direkt oberhalb gebe es bereits eine Zufahrt und eine ebene Fläche. Aus Sicht des Trendsportclubs perfekt: „Dort gibt es keine Nachbarn, nichts.“

Denn Schindler denkt schon weiter: „Ich könnte mir auch eine gute Infrastruktur drumherum vorstellen wie eine Beach-Bar und einen Surfbrettverleih.“ So begründet auch die SPD-Fraktion ihren Antrag: „Die Fils-Surfwelle beinhaltet großes touristisches Potenzial und kann zu weiteren wirtschaftlichen Synergieeffekten wie zum Beispiel spezialisierte Läden, Gastronomie, Verleih und Surfkursen führen.“ Weiter heißt es: „Die städtische Agenda ,Erlebbarkeit der Fils’ würde bürgerfreundlich umgesetzt werden und die Örtlichkeiten an der Fils massiv aufwerten.“

Im dritten Quartal 2019 soll die Studie fertig sein, geht es nach Schindler, auch schon deutlich früher. Und dann will er das Ergebnis so nehmen, wie es kommt: „Wenn’s nicht funktioniert, ist’s halt so.“