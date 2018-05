Interview Süßen: Interview mit Katharina Weißenborn

Süßen / Marcus Zecha

Für Katharina Weißenborn ist ihr neuer Job in Süßen ein Glücksfall. Sie hat Kulturmanagement in Ludwigsburg studiert, ist Mitbegründerin des Sommerfestivals Schloss Filseck, Chorleiterin und kennt sich nicht nur im Süßener Kulturleben bestens aus. Nun will sie mit und in der neuen Kulturhalle Akzente setzen.

Werden die tradierten Reihen „Süßener Kulturfrühling“ und „Kleinkunsttage“ vom neuen Kulturprogramm geschluckt?

Katharina Weißenborn: Nein. Die neue Kulturhalle wird in die bestehenden Reihen integriert. Wir werden auf jeden Fall jeweils eine Veranstaltung in der neuen Halle stattfinden lassen.

Kann der Termin 4. Juli für die Einweihung gehalten werden?

Leider nicht, weil es eine kleine Bauverzögerung gibt. Da wollten wir nichts übers Knie brechen. Deshalb haben wir gesagt, dass wir auf den 28. September gehen, das ist der Tag, bevor die große Festwoche stattfindet. Das geplante Kunstsymposion des Kunstvereins Anfang September ist dann eine vorgelagerte Veranstaltung, das ist kein Problem.

Ist der Bau eine Mehrzweckhalle?

Nein, es gibt zwei Hallen, eine für Kultur und eine für den Sport. Man muss also keine Basketballkörbe versenken, wenn man eine Kulturveranstaltung machen möchte. Das ist also reine Kulturhalle mit der passenden Akustik und allen nötigen technischen Einrichtungen.

Wie viele Besucher passen in die Kulturhalle?

Der gesamte Saal hat Platz für zirka 430 Plätze, mit Foyer gut 500.

Das ist nur knapp weniger als die Kapazität der Stadthallen in Eislingen und Donzdorf. Ist das neue Programm Konkurrenz oder Ergänzung zu den dortigen Veranstaltungen?

Ich möchte auf alle Fälle eine Ergänzung und keine Konkurrenz machen. Andernfalls würden wir uns das Wasser gegenseitig abgraben. Ich will in den ersten ein, zwei Jahren testen, was in den verschiedenen Genres geht. Außerdem möchte ich in die Nische Jugendförderung gehen, sprich: Jugendliche zu Wort und Gehör kommen lassen, und zwar in allen Sparten: Theater, Tanz, Musik – zum Beispiel über die Bundesauswahl junger Künstler oder Jugend tanzt. Ich möchte verstärkt junge Künstler einladen, in Süßen aufzutreten.

Aber nochmal zurück zum Stichwort Konkurrenz: Zumindest im Kabarett- und Musikcomedy-Bereich fischen doch alle im gleichen Gewässer. Und dort tummeln sich einige Hechte im Karpfenteich, die jeder fangen will, etwa Herr Hämmerle oder Die Füenf, die ja auch nach Süßen kommen.

Richtig, die Volkshochschule macht ihren Auftakt zum Abschluss der Eröffnungswoche mit Die Füenf. Das ist in dem Fall also nicht von mir organisiert. Aber ich möchte natürlich auch unserer VHS keine Konkurrenz machen, auch nicht bei den Kleinkunsttagen.

Und wie wollen Sie sich da abgrenzen?

Die Kleinkunsttage Süßen finden ja in der Zehntscheuer statt – in einem sehr schönen, aber doch kleinen Rahmen. Ich werde versuchen, die größeren Sachen in die Halle zu holen, so dass wenigstens eine Veranstaltung aus diesem Bereich in der neuen Kulturhalle stattfinden wird.

Wer profitiert außer den Besuchern noch von der Halle? Die Vereine?

Ja, die Halle ist in allererster Linie für die Süßener und die Süßener Vereine gebaut worden. Die TSV-Halle muss ja abgerissen werden, da sind alle Vereine eingeladen, ihre Veranstaltungen zu besonderen Konditionen in der neuen Halle durchzuführen. Für Privatpersonen ist es außerdem möglich, die Halle über einen Caterer etwa für private Feiern zu mieten.

Und wie ist die Nachfrage?

Es wird jetzt schon fleißig angefragt und auch schon reserviert.

Gibt es auch Anfragen aus anderen Gemeinden?

Konkrete Anfragen noch nicht, aber Nachfragen, was bei uns so möglich ist, durchaus. Außerdem fragen natürlich bereits Firmen an, die ihre Tagungen und Seminare durchführen möchten.

Gibt es weitere Zielgruppen?

Was uns ebenfalls wichtig ist, ist Schultheater. Wir wollen erreichen, dass die Schulen nicht mehr nach Ulm, Esslingen oder Stuttgart reisen müssen. Wir arbeiten da mit der Württembergischen Landesbühne Esslingen zusammen, die Gastspiele in Süßen speziell für Schulen geben werden.

Um so ein Programm zu zimmern, braucht es einen langen Vorlauf. Wie lange arbeiten Sie schon für die Stadt Süßen?

Ich war seit Mitte Juli 2017 mit einer 25-Prozent-Stelle tätig, auch, um den Innenausbau der Halle mit allem, was für die Kultur notwendig ist, begleiten zu können. Seit Februar bin ich in Vollzeit angestellt.

Können Sie Ihre bisherigen Erfahrungen als Mitbegründerin des Sommerfestivals Schloss Filseck und Geschäftsführerin beim Netzwerk Neue Musik BW mit einbringen?

Auf jeden Fall. Neben dem allgemeinen Handwerk, das man als Kulturmanager gelernt hat, profitiere ich besonders von den Kontakten, die ich zu Schloss-Filseck-Zeiten geknüpft hatte: zum Beispiel die mit der Münchner Konzertdirektion Claudius Schutte, der mir das Karl-Valentin-Theater mit drei Einaktern zu Silvester verkauft hat. Und wenn es dann am Telefon heißt: ‚Sind Sie die Frau Weißenborn von Schloss Filseck?’, dann tut man sich einfach leichter und weiß schon in etwa, was man voneinander zu halten hat.

Machen Sie vielleicht auch mal etwas Experimentelles, wie Sie es bei Netzwerk Neue Musikmachten?

Auf jeden Fall. Ich habe auch schon konkrete Anfragen und werde diesen Bereich im Programm berücksichtigen. Nur traditionell aufzutreten wäre mir zu wenig. Ich will das Publikum auch mal herausfordern. Und ich bin gespannt, mit was sich die Süßener hinterm Ofen hervorlocken lassen.

Sie haben also einen relativ großen Handlungsspielraum?

Ja, ich habe das Programm komplett selbst auswählen können. Bürgermeister Marc Kersting trägt das mit. Er weiß, dass ich Dinge ausprobieren muss. Auch einen Ball wird es erstmals geben. Doch wie die erste Saison, auch finanziell, letztlich ausgehen wird, weiß niemand. Eine gewisse Unsicherheit bleibt.

Gibt es Künstler, die Sie schon immer mal engagieren wollten – und jetzt haben Sie die Chance dazu?

Ja, und das gleich am Anfang meiner ersten Saison (lacht). Und zwar Walter Sittler und Mariele Millowitsch. Die machen sogar ihre Premiere bei uns in Süßen, am 11. November mit „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder. Walter Sittler wurde vom Agenten angefragt, und da hat er gemeint: Ja, warum nicht die Premiere in Süßen. Sittler lebt ja in Stuttgart. Frau Millowitsch hatte auch nichts dagegen. Und so starten die beiden ihre Tour in Süßen. Das ist, nach der Eröffnungswoche, natürlich ein toller Auftakt für unsere eigentliche Saison.