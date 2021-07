Endlich sind die Sommerferien da. Schüler freuen sich auf sechs Wochen ohne Mathe, Völkerball und Hausaufgaben, Studenten auf die vorlesungsfreie Zeit ohne Lernstress und Online-Seminare. Nur entspannen wollen viele junge Menschen aber auch nicht. Sie suchen sich einen Ferienjob, um Geld zu verdienen oder das Berufsleben kennenzulernen. So war es jedenfalls in den Jahren vor Corona. Nehmen Betriebe auch in der Pandemie Ferienjobber an? Wo lohnt...