Ein Botschafter-Produkt für Schwäbische Kultur hat Minister Peter Hauk in Stuttgart gekürt: Schwäbischer WiesenObst-Cider von der Manufaktur Jörg Geiger aus Schlat. Der Cider beruhe auf Rezepturen des 19. Jahrhunderts, und das Obst komme vom Verein Wiesenobst, dem mehr als 250 Obstbauern mit 19.000 zertifizierten Bäumen in den Kreisen Göppingen, Esslingen, Rems-Murr und Böblingen angehörten.

Aufpreise für Erzeuger

Der Verein, dessen Vorsitzender Geiger ist, will die alte Anbauform und alte Obstsorten durch Aufpreise für die Erzeuger stärken. Hauk begrüßt dies. Gemeinsam mit dem Verein eröffnete der Minister die Kampagne „Sommer. Sonne. Cidre“ im Landtag. Das Land unterstütze Projekte, „die die Artenvielfalt befördern und unsere herrliche Kulturlandschaft schützen“. Baden-Württemberg habe die größten zusammenhängenden Streuobstbestände in ganz Europa. Jörg Geiger erläutert: „Wer alte Sorten erhalten will, muss verstehen, wofür sie vor über 150 Jahren gepflanzt wurden.“ Apfelsaft sei dies nicht gewesen. In alten Rezepturen werde die Verarbeitung zu Obstweinen angepriesen, zu der der Cider gehört habe.