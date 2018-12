Göppingen. Streit um Krettenhofstraße hält an

Göppingen. / Von Arnd Woletz

Nach dem „sanften Ausbau“ und der Aufnahme eines Winterdienstes auf der Krettenhofstrecke sind manche Göppinger Lokalpolitiker sauer, andere verstehen die Aufregung nicht.

Es ist nur ein unscheinbares Sträßle von den Krettenhöfen bei Birenbach über die Wiesen und Hügel nach Bartenbach – und von dort weiter Richtung Göppinger Stauferpark. Lastwagen dürfen hier gar nicht fahren. Autos müssen Tempo 50 einhalten. Bis vor kurzem gab es auf der Holperstrecke nicht einmal einen Winterdienst.

Doch immer wieder tobt um den beliebten Schleichweg eine Art Glaubenskrieg. Regelmäßig werden Ressentiments zwischen der Stadt und den Schurwaldkommunen an die Oberfläche gespült. So war es in der jüngsten Sitzung des Göppinger Ausschusses für Umwelt und Technik wieder. Denn seit dem sogenannten „sanften Ausbau“ ist die Straße nicht mehr holprig. Zwei Mal schon war außerdem der Göppinger Betriebshof zum Schneeräumen und Streuen auf der Strecke unterwegs. Das sei sehr früh am Morgen und ohne Probleme erfolgt, teilt die Stadt mit.

Dennoch gingen jetzt im Ausschuss wieder die Wogen hoch. Was einige Göppinger Lokalpolitiker stört und wie es mit dem Ausbau der Krettenhofstraße Richtung Filstal weiter gehen soll, das lesen Sie morgen in der gedruckten Ausgabe der NWZ oder im E-Paper.