Konzert Straßenmusiker machen Weltkarriere

Der Genius von „Gipsy Classik“

Reisen Ihren Stil nennen sie „Gipsy Classik“. Die Stücke entstehen auf Reisen: Sie klingen nach südamerikanischer Wüste, irischen Wiesen, nach Geheimnissen des Orients, nach dem lauten Treiben in einer italienischen Küstenstadt oder nach ihrer Heimat: Wien.

Erlebnisse Viele Erlebnisse auf den Tourneen fanden Eingang in die Kompositionen: die Panne des Tourbusses („Tango de la Morte“), der Diebstahl einer Geige („Nemesis“), die Unterhaltung mit einer Möwe („La Gaviota“), eine Nacht am Meer („Vol de Nuit“).

Abgeschiedenheit Auch in der Abgeschiedenheit wird komponiert. Ein „Komponierhäuschen“ steht in Ungarn am Plattensee, ein zweites in Oberösterreich. Einfache Entscheidung: Was dem Publikum gefällt, wird aufgenommen, aufgeschrieben wird nichts.